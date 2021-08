Evacúan a paratletas de Afganistán

Los dos paratletas del equipo de Afganistán fueron evacuados sanos y salvos del país pero no participarán en los Juegos Paralímpicos que comenzaron el martes en Tokio, anunció este miércoles el Comité Paralímpico Internacional (CPI)."Se han hecho esfuerzos para evacuarlos de Afganistán, ahora están en un lugar seguro", declaró el vocero del CPI, Craig Spence, en una rueda de prensa en Tokio."No voy a decirles dónde están porque no se trata de deporte sino de vidas humanas y hay que proteger a la gente", explicó.Según el medio australiano ABC, forman parte de un grupo de unos cincuenta deportistas afganos que pudieron ser evacuados a Australia, pero no hay confirmación oficial de las autoridades del país.Spence también dejó caer que no podrán participar en los Juegos: "Claramente han vivido una experiencia traumática, reciben una asistencia psicológica".Competidores en para-taekwondo, Zakia Judadadi y Hossain Rasuli debían representar a Afganistán en los Juegos Paralímpicos de Tokio.Pero con la fulgurante ofensiva de los talibanes, que entraron en Kabul el 15 de agosto y controlan prácticamente todo el país, los dos deportistas se encontraron entre los muchos afganos que buscaron desesperadamente huir del país desde el aeropuerto de la capital, el único lugar todavía controlado provisionalmente por el ejército estadounidense.Judadadi, de 23 años, fue la primera mujer en representar a Afganistán en unos Juegos Paralímpicos.El martes, la bandera afgana desfiló simbólicamente en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en Tokio, a pesar de la ausencia de la delegación del país.Los talibanes, que ya gobernaron Afganistán entre 1996 y 2001 con una visión extremadamente rigurosa y extremista de los preceptos islámicos, se opusieron a que las mujeres fueran a la escuela, trabajaran, salieran solas a la calle o hicieran deporte.El presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó el martes que el 31 de agosto terminará la "misión" del ejército estadounidense en el país.