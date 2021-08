Exhiben a medias plan aeroportuario

02 min 30 seg

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Autoridades federales presentaron el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM) a representantes del sector aéreo nacional e internacional, pero por la información que obtuvieron dudan de su viabilidad.De acuerdo con los asistentes, la información proporcionada para conocer cómo operarán de manera simultánea de los aeropuertos de Santa Lucía, AICM y Toluca fue limitada e incompleta.La semana pasada, las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Defensa (Sedena), así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (Seneam), se reunieron con representantes de la Asociación Internacional de Transportes Aéreo (IATA), de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), así como de los colegios de pilotos aviadores, ingenieros aeronáuticos y controladores aéreos.En el encuentro, les mostraron avances de los estudios que evidencian que es posible la operación simultánea de los tres aeropuertos de forma eficiente, destacó la SCT.Sin embargo, la información presentada no tenía avances significativos respecto a la que previamente se había divulgado a la industria y tampoco se dio a conocer un análisis de riesgos, comentaron representantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México a su presidente Heriberto Salazar."Cuando haces el análisis de riesgo de una operación empiezas a tomar en cuenta todo: cómo se va a operar, quiénes, en qué condiciones (entre ellas el clima, tipos de aviones)", explicó.Pero dicho análisis no fue presentado en el encuentro, lo cual impide a los representantes de la aviación emitir comentarios de fondo, destacó."(Lo que se dio) es información teórica, como si no pasara nada, ningún percance (como el mal clima ni nada). Con la información que tenemos no podemos decir si creemos que está bien o no", sostuvo.Las autoridades mostraron las rutas de llegada de Santa Lucía, que tendrán trayectorias similares a las del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pero sin detalles como altitud o puntos exactos de desviaciones, añadió Salazar.Otro asistente a la reunión comentó que la información es meramente teórica y sin una profundidad que permita estimar que funcionará correctamente este sistema aéreo.José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), sostuvo que la información presentada parte de operaciones bajo un escenario ideal.Grupo REFORMA consultó a la SCT y a la AFAC sobre el tema, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.Para Luis Medina, presidente del Colegio de Controladores Aéreos, y quien participó en el encuentro, la información presentada permite ver que el sistema funcionará, sobre todo porque ahora la operación es más eficiente, gracias al Sistema de Navegación aérea Basada en Performance (PBN, por sus siglas en inglés).Sin embargo, él opera en el Centro de Control de Monterrey, por lo que consideró que quienes pueden tener mayor detalles son pilotos aviadores y controladores aéreos que operan en la Ciudad de México.