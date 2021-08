Experiencia inolvidable

Hola a todos. Es muy difícil poner en palabras todo lo que pasó dentro de mí estas últimas dos semanas en Tokio. Ha sido una aventura incomparable llena de emociones de todo tipo.



Primero que nada quiero agradecerles todo su apoyo y muestras de cariño. Todo, desde la ceremonia de inauguración hasta que me subí al avión para salir de Tokio ha sido una de las experiencias más increíbles que el golf y el deporte me han dado.



Me llena de orgullo haber conocido a muchos atletas mexicanos y mexicanas. Convivir con gente comprometida, determinada, guerrera y apasionada me contagia para dar lo mejor de mí.



A pesar de que mi objetivo de medalla no se cumplió, estoy más contenta y motivada que nunca a dar el doble de esfuerzo para lo que sigue del año y para París 2024.



Me tocó conocer a medallistas de muchas disciplinas, algo en común con todos es su resiliencia y tranquilidad en todo momento. Conocí a Alejandra Valencia, medallista de bronce en tiro con arco, y me di cuenta de lo maravilloso que fue compartir perspectivas del deporte.



El tiro con arco es muy parecido al golf, tú tienes el control de la flecha mas no el control de dónde va a aterrizar (debido a variables como el viento, humedad, etc.). Y las palabras que resaltaron más fueron: "Yo doy lo mejor de mí y sólo me queda confiar". Puede sonar muy cliché, pero es la realidad, cuando se da todo dentro y fuera de la cancha, cuando tu preparación fue impecable, cuando trabajaste duro entonces no hay nada que reprocharse.



Todos mis compañeros deportistas mexicanos dieron su 100 por ciento y dejaron el corazón en sus deportes y yo les aplaudo por su entrega y cariño por representar a México a pesar de cualquier resultado.



GRACIAS por vibrar con nosotros en el evento más increíble del mundo.



Siempre para adelante.







