Extiende CNTE bloqueos en Michoacán por pagos

02 min 00 seg

Óscar Uscanga

Hora de publicación: 13:56 hrs.

Con dos bloqueos en la red ferroviaria, un cierre carretero y la toma de una caseta de peaje, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) presionan al Gobierno de Michoacán para que no se retrase en el pago de salarios.Además del plantón que mantienen hace 96 horas sobre las vías del tren en una localidad de Uruapan, los agremiados al Grupo Poder de Base hoy bloquearon la red ferroviaria en el Municipio de Pátzcuaro.Poco después de mediodía, un grupo de 20 maestros colocó una pancarta sobre los rieles con la leyenda: "Sección XVIII CNTE. Poder de Base. Exigimos solución a nuestras demandas. Región Pátzcuaro".Además, sindicalizados cerraron este jueves con piedras y palos la vía Purépero-Carapan, y otro grupo tomó la caseta de Zinapécuaro y da paso libre a los conductores.Los manifestantes difundieron imágenes en las que se observan las tres protestas contra el Gobierno estatal, que ya depositó la primera quincena de julio, pero ahora le exigen que no se retrase de nuevo en el pago a los docentes."Se pagó ya la quincena número 13, que corresponde a la primera mitad de julio, pero se nos pagó seis días después de lo que la ley marca que se nos tiene que pagar el salario, aún nos encontramos movilizados con diferentes acciones varias regiones", declaró un líder de la CNTE a REFORMA."Compañeros de Tacámbaro se encuentran liberando la caseta de Zinapécuaro con algunos compañeros de Morelia y Pátzcuaro. En Uruapan ahorita se encuentra el bloqueo de las vías, hay una asamblea masiva de la región Uruapan sobre las vías férreas, nos mantenemos movilizados porque no hay ninguna garantía que en las próximas quincenas se nos pague en tiempo y forma".La Asociación de Industriales de Michoacán actualizó las afectaciones por el bloqueo de la red ferroviaria en mil 792 contenedores parados en el Puerto de Lázaro Cárdenas.Desde el domingo, los maestros de la CNTE impidieron el paso del tren a la altura de la comunidad de Caltzontzin, y un día después, tomaron la caseta Lengua de Vaca de la carretera Zitácuaro-Toluca, además de que se han manifestado en Morelia.