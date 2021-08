Fomenta deporte e inclusión la Liga para Ciegos

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ser ciego no es un impedimento para jugar futbol, acompañado de un balón con cascabeles y los gritos de un portero o del entrenador, los invidentes encuentran aceptación, inclusión y diversión en esta práctica adaptada para sus necesidades.Aztecas es un club que nació hace más de 5 años para darle una oportunidad a las personas que carecen de la vista, y este año debutaron en la Liga para Ciegos, un sueño ya hecho realidad y donde una victoria es fundamental, aunque su principal logro ha sido formar una segunda familia que los hace sentir integrados a una sociedad, que los tiene olvidados en muchos aspectos.Luis Zárate, portero del equipo, es el único jugador que no es ciego, es quien guía a sus compañeros para que puedan llegar al arco contrario, conduciendo el balón, pegados a la pared de la cancha."El futbol no es solo entrenar e ir a los estadios, es mucho más, convives con otras personas que son invidentes, compartes con ellos en viajes, entrenamientos, vives una aventura en cada partido, esto se convierte en algo más que solo el deporte", explicó Zárate a CANCHA."Claramente empiezan con miedo, puede haber choques y jugadas, pero poco a poco se van envolviendo más y desarrollando esta pasión por el deporte, encuentran esta libertad, esta inversión de tiempo es un disfrute".El futbol para ciegos llegó hace 10 años a San Luis y Puebla, en la Ciudad de México fue Patricio Ramírez quien tomó la iniciativa de formar a los Aztecas."Pato" Ramírez jugó con invidentes y al percibir todo lo que el futbol le daba, emocional y anímicamente, decidió ocupar algunas de sus tardes y los fines de semana para entrenar a este equipo, al cual lo ha convertido en un movimiento de inclusión social en la CDMX.Ha comenzado ya la Liga a la que tanto desearon pertenecer y, de acuerdo con el arquero Zárate, han sido espectaculares los partidos, pues los goles están garantizados, los jugadores meten el cuerpo y luchan encarnizadamente por llevarse la victoria."El nivel que se ha mostrado en la competencia ha sido bueno, Vamos por buen camino, generando identidad, es la esencia de lo que es el futbol, esta competencia se va haciendo más viral", detalló.