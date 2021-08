'Free Guy...': una invitación a tomar las riendas de la vida

03 min 30 seg

Mario Abner Colina

"Nos preocupaba que la cinta fuera entendible, accesible y disfrutable por personas que jamás en su vida jugaron un videojuego. Esta es, sencillamente, la historia de una persona tomando el control de su vida, dando un paso para alejarse de las sombras". Ryan Reynolds, actor y productor

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Guy vive cada nuevo día como si fuera idéntico al anterior: viste camisa azul con caquis, pide un café idéntico, anda por las mismas calles y, en su trabajo como cajero de banco, es testigo mudo de atracos violentos. Una y otra vez, con feliz resignación.No tiene la culpa. Guy le debe su existencia a algunas líneas de código. Es un NPC (personaje no jugable, según sus siglas en inglés), uno de los miles que habitan Free City, un violento videojuego de mundo abierto, al estilo de clásicos comoSer un algoritmo que ayuda a enriquecer la experiencia de los "gamers", enfrascados en pillerías, atrocidades y explosiones, parece ser su destino. Pero tras un accidente Guy, interpretado por Ryan Reynolds , se dará cuenta que puede ser más que sólo la creación de un programador.Saludada por la crítica como una de las más emocionantes sorpresas fílmicas del verano, con reminiscencias lo mismo aque a Free Guy: Tomando el Control se estrena este jueves en cines. El mensaje, recalca Reynolds, no es sólo para videojugadores."Para nosotros es una carta de amor hacia las personas que sienten que son meros personajes de fondo. Creo que sin importar quién seas, un líder mundial o alguien que vende dulces en una tiendita, todos nos sentimos invisibles a veces", dice en entrevista.Chica Molotov ( Jodie Comer ), el avatar que en Free City utiliza una programadora de nombre Milie, es el motor de Guy. Enamorado de ella, Guy primero querrá subir de nivel para ser digno.Para conmoción del mundo "gamer", no lo hace cometiendo atracos ni asesinatos, sino deteniéndolos. La violencia, para el inocente Guy, no es el camino. Y afuera, en el mundo real, el gesto es de una irreverencia tal que se hace viral.Reynolds () subraya que no es ninguna declaración contra los videojuegos, cuyo mundo y comunidad respeta. Sencillamente, es una mirada objetiva hacia ese universo."La de los videojuegos es tan imperfecta como cualquier otra industria, como cualquier arte, así que enseñamos sus luces y sombras."Guy es optimista, y pienso que en 2021 queremos ver protagonistas que se coloquen en ese espectro, como oposición al cinismo. Amo eso de Guy. Y me parece agradable ver a alguien que pasa de cero a héroe y aún conserva esa inocencia".En el filme, dirigido por Shawn Levy (Una Noche en el Museo) , la cruzada de Guy tendrá como mayor villano a Antwan (el cineasta Taika Waititi). Se trata del magnate desarrollador de Free City, quien ha lucrado con las ideas ajenas.Nada puede robarle reflectores a un nuevo lanzamiento. Ni siquiera algo tan prodigioso como una inteligencia artificial. Así que estará dispuesto a bajar el switch a todo lo que Guy conoce y ama."Dicen que los mejores villanos son los inesperados, y Taika es de esos. Es un villano que amas observar".Si bien Reynolds, quien también produjo el filme, se esforzó en crear una narrativa disfrutable para no videojugadores, los "gamers" se sentirán en un festival. Hay, por ejemplo, guiños a títulos comoPara los cinéfilos observadores también habrá recompensa. Hugh Jackman, Chris Evans y Channing Tatum, entre otras figuras, tienen apariciones especiales."Me emociona que vean el nivel de detalle que pusimos. Obviamente,es acción, comedia, aventura emocional y todo eso, pero está literalmente llena de huevos de pascua y sorprendentes e interesantes cameos por un montón de lados. Si la audiencia se fija en eso, me emocionaré".