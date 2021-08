Frenan en Chiapas obras de Tren Maya

Mariana Morales

'No tuvimos otra opción'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los ejidatarios del poblado Guadalupe, en Palenque, Chiapas, lo tienen claro: no permitirán que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) continúe las obras del Tren Maya, paradas desde hace 15 días en esta región, si no les cumplen las obras pactadas.El pasado fin de semana, en asamblea, y a más de un año de iniciar el proyecto prioritario del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los 47 ejidatarios de la zona decidieron ampliar sus peticiones, ya que sus tierras quedarán partidas a la mitad, pues el tren pasará en medio del poblado.Piden la construcción de un puente para poder cruzar sin problema de un lado a otro, ya sea para visitar a sus vecinos o las parcelas de maíz.También, la edificación de un pozo, porque el que tenían fue destruido con el inicio de los trabajos, así como reinstalar los postes que se tiraron, rehabilitar y reubicar el área de juegos infantiles, además de fumigar las 90 viviendas que se ubican en las 500 hectáreas afectadas, ya que, según lo expuesto por los quejosos, las obras generaron charcos de agua y con ellos moscos."No les vamos a prometer lo que no podamos cumplir. Hay que ver si hay presupuesto para lo que quieren; algunas obras se las tendrán que pedir al ayuntamiento", explicó un funcionario de Fonatur que pidió omitir su nombre.Según los ejidatarios, una funcionaria de Bienestar Chiapas les prometió beneficiarlos con programas sociales, como "tandas" o "becas", si desisten de su postura de impedir el paso de la obra. También les ofrecieron instalar un módulo de vacunación.Aunque Carlos Barceló Ruiz, enlace territorial del tramo 1 de la obra, dice que los trabajos están suspendidos porque se está avanzando en un ejido contiguo, los pobladores aseguran que ellos pidieron a los trabajadores alejarse hasta que cumplan las promesas.Funcionarios de Fonatur que visitaron el lugar pidieron a los ejidatarios aceptar el cheque de poco más 1 millón de pesos que, según ellos, forma parte de una indemnización justa.Sin embargo, los campesinos se negaron porque aseguran que hicieron su propia medición de toda el área y que la cantidad no es la correcta.El despacho BYA Barrientos y Asociados S.A. DE C.V., que inicialmente inició las negociaciones con los ejidatarios, les ofreció 12 pesos por metro cuadrado de sus terrenos. Pero con algunos acordó pagar 32 pesos por metro cuadrado."Acepten la cantidad para que siga avanzando esta obra que trae progreso, ¿quieren ayudar al Presidente? Empecemos por la buena voluntad", dijo un funcionario.De acuerdo con los inconformes, al menos 22 familias tuvieron que dejar sus casas y mudarse a otro lado para dar paso a la megaobra; a 8 no les han pagado y al resto les dieron sólo 80 mil pesos por sus casas de cemento y ahora viven en casas de madera, porque no les alcanzó.Algunos ejidatarios, como Miguel Salgado, ingeniero, y el señor Carmen Fernández, ex ferrocarrilero jubilado, sí están a gusto con la obra del Tren Maya.Otros no, como el campesino Bartolo Cano, quien recibió sólo 12 pesos por metro cuadrado de sus tierras y ahora espera le paguen más."Estábamos ilusionados cuando nos dijeron de este proyecto, pero no han cumplido nada ", indicó el ejidatario Teodoro Mendoza."No vamos a firmar nada hasta que cumplan lo que pedimos", dijo la señora Deisi Moscoso."Este es el plano para que construyan nuestro pozo, también lo llevamos al ayuntamiento para ver si lo pueden construir, pero nada", dijo Ramón González, comisariado ejidal.Marta Alicia Chen, Arely Acosta y Francisca Arcos pasaron de vivir en casas de cemento a casas de madera y lámina. Fue para lo que les alcanzó el pago que recibieron por ceder sus terrenos para el paso del Tren Maya en la comunidad de Guadalupe, en Palenque, Chiapas.Francisca, una ama de casa de voz fuerte, cuenta en entrevista que por su vivienda de cemento le dieron 80 mil pesos. Le arrancó las dos ventanas y tres puertas para llevarlas a su nueva vivienda, que levantó a un lado de su antigua casa, pero no ha podido instalarlas porque se le acabó el dinero."Nos pagaron y al día siguiente nos dijeron que desalojáramos porque ya era del Gobierno. Y qué más, pues si no teníamos opción", relata la mujer frente al cascarón de cemento que pronto será derrumbado.Martha es una joven con cuatro hijos que trabaja como ama de casa. Dice que a pesar de que ya dejó la vivienda, un cajón de cemento con techo de lámina, una puerta y una ventana, no le han pagado el monto acordado."Nos dijeron que en quince días (llegaría el pago), pero ya pasaron más de 15 días y el licenciado (Despacho BYA Barrientos y Asociados) no nos ha dicho nada. El licenciado no se mueve, le llamamos y nada que contesta el licenciado".Ahora su familia vive en un cuarto de madera construido también a un lado de lo que fue su vivienda, la cual extrañan sus hijos, quienes le piden regresar.Triste, Areli, otra ama de casa, cuenta que su hijo fue el que recibió el dinero y que ahora su casa de dos cuartos será destruida.Ella también se llevó la puerta, dos ventanas y láminas para instalarlas en el nuevo cuarto que su esposo ayudó a construir."Ya que le va a hacer uno, pues ni modo, si no recibimos ese dinero, no íbamos a tener para parar una casa", lamenta frente a lo que fue su vivienda.