Fue un gran error pasar tiempo con Epstein.- Gates

Bloomberg

Bill Gates calificó como un "gran error" su relación con el difunto Jeffrey Epstein y lamentó haber cenado, en varias ocasiones, con el delincuente sexual.El multimillonario cofundador de Microsoft Corp. dijo en entrevista con CNN que ambos se habían reunido para discutir un proyecto de filantropía, pero dejaron de hacerlo después de que disminuyó la probabilidad de obtener fondos."Fue un gran error pasar tiempo con él, darle la credibilidad al estar allí", dijo al medio estadounidense.Gates actualmente lidia con las consecuencias de su divorcio con Melinda French Gates, quien fuera su esposa durante 27 años.Desde que anunciaron planes para poner fin a su matrimonio en mayo, Gates se ha enfrentado a reportes de infidelidad y acusaciones de que su administrador de dinero, Michael Larson, operaba en un entorno laboral tóxico.En octubre de 2019, The New York Times informó que el multimillonario se había reunido con Epstein varias veces a partir de 2011 y una vez se quedó hasta tarde en su casa de Nueva York. Para entonces, Epstein ya se había declarado culpable de dos cargos de prostitución.Durante la entrevista con CNN, Gates dijo que él y su esposa intentarían trabajar juntos en la Fundación Bill y Melinda Gates, y que no debería haberle dado "credibilidad" a Epstein al pasar tiempo con él."Tuve varias cenas con él, ya sabes, con la esperanza de que pudiera surgir lo que dijo sobre la obtención de miles de millones de dólares de filantropía para la salud mundial a través de los contactos que tenía", añadió Gates en la charla con CNN."Cuando pareció que eso no era algo real, esa relación terminó".Epstein fue hallado muerto en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba un juicio por cargos federales relacionados con el tráfico sexual.