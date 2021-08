Fuera Aguirre un mes más

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 11:15 hrs.

El refuerzo de Rayados, Érick Aguirre, tardará cuatro semanas más en recuperarse de la lesión que sufrió durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020.Aunque su lesión muscular no era algo grave, según habían informado fuentes del club, de manera oficial se informó que Aguirre tardará más de lo previsto en estar listo para debutar con el Monterrey."La lesión en el recto femoral del muslo izquierdo está en proceso de recuperación. Se estima que al jugador le llevará alrededor de cuatro semanas más para su recuperación", informó el club albiazul.El ex jugador del Pachuca se lesionó durante el partido ante Japón correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, realizado el 25 de julio.Aguirre no volvió a participar con el Tri Olímpico, se perdió los juegos ante Sudáfrica, Corea del Sur, Brasil y la revancha ante lo nipones en el partido por el tercer lugar.Aunque a su llegada, se informó que el jugador había estado entrenando al parejo del equipo nacional que logró la medalla de bronce en Japón, se ha optado por darle más tiempo de recuperación y evitar recaídas.