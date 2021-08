'Gaseras son como pulpos, pero no expropiaremos'

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay empresas gaseras que "son como pulpos", pero no habrá requisas ni expropiaciones."Hay cinco seis empresas en el País que son como pulpos, no se les van a requisar sus plantas ni va haber expropiaciones, solo es fijar precios máximos", afirmó.Luego que Coparmex pidió al Gobierno rectificar decisión de fijar precio del gas LP ya que puede provocar desabasto y salida de empresas del mercado, el Mandatario federal acusó que la organización presidida por José Medina Mora Icaza es el "sector de un partido"."Además ellos deben de defender a los empresarios, pero nosotros tenemos como obligación defender a todos, entonces tenemos que defender a los consumidores, no es posible que mes con mes suba y suba el gas y no haya ninguna justificación", señaló.El martes, miles de consumidores de gas LP de al menos 5 estados del centro y sur del País resultaron afectados por la suspensión de abasto del combustible.Las empresas distribuidoras alegaron que los repartidores que sustentan su ingreso de comisiones por venta, bloquearon instalaciones y ordenaron la suspensión de reparto de gas en protesta por la reducción de su margen de utilidad. El servicio fue restablecido el miércoles.Ayer, el jefe del Ejecutivo planteó la posibilidad de entrar ahora al negocio del gas natural.Aseguró que su Gobierno dispone de un excedente de gas natural debido a que en la pasada administración se proyectó la construcción de 12 plantas termoeléctricas y se comprometió el pago del suministro del combustible; sin embargo, no todas las centrales están trabajando.