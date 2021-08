Golea Arsenal al WBA y avanza en la Carabao Cup

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 17:11 hrs.

El Arsenal, que ha comenzado mal en la Premier League, aplastó hoy 6-0 al West Bromwich, descendido el pasado curso a la Segunda División, y avanzó a la Tercera Ronda de la Copa de la Liga inglesa.En su primera titularidad de la temporada, tras superar un positivo de Covid-19, Pierre-Emerick Aubameyang firmó un triplete (17', 45' y 92').Nicolas Pepé marcó el tercero para los Gunners antes del descanso (45'+1). Los otros dos tantos fueron conseguidos por Bukayo Saka al 50' y Alexandre Lacazette en el minuto 69.Una victoria amplia que da un poco de aire al entrenador español Mikel Arteta, después de las dos derrotas con las que el Arsenal comenzó la temporada liguera y antes de la visita del próximo sábado al Manchester City.No fue sin embargo la victoria más amplia del día, ya que ese honor fue para el Southampton, que goleó 8-0 al galés Newport, de la Cuarta Categoría.En otro partido de este miércoles, Newcastle y Burnley empataron 0-0 y el pulso se decidió en favor del Burnley en la tanda de penales (4-3).Ya sorteada la Tercera Ronda, estos serán los enfrentamientos más destacados:Manchester United vs. West HamChelsea vs. Aston VillaNorwich City vs. LiverpoolArsenal vs. AFC WimbledonManchester City vs. Wycombe WanderersWolverhampton vs. Tottenham