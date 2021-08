Golea PSG y presenta a Messi ante afición

01 min 00 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 13:47 hrs.

El Parque de los Príncipes se rindió ante su nuevo rey.La afición del PSG le dio una calurosa bienvenida a Lionel Messi este sábado, al ser presentado junto con los otros cuatro refuerzos del equipo, ante los seguidores parisinos.Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum arrancaron una gran ovación entre los aficionados que se dieron cita en el Parque de los Príncipes para el duelo en el que PSG goleó 4-2 al Racing Estrasburgo, en el arranque de la Ligue 1.Messi, quien se colocó a un lado de Ramos, su ex eterno rival en LaLiga con el Real Madrid, lució sonriente en todo momento y levantó las manos cuando el sonido local coreó su nombre. El argentino no fue convocado para el duelo y se mantuvo en la tribuna para ver el encuentro.Fue una noche redonda para los refuerzos de todopoderoso PSG, no así para Kylian Mbppé, quien fue abucheado cuando lo presentaron entre los titulares para el duelo.Y es que todo parece que el futuro de Mbappé apunta al Real Madrid, razón por la cual la afición del PSG se siente molesta.Ya en el partido, Mauro Icardi abrió el marcador al minuto 3'. Posteriormente el propio Mbappé marcó el 2-0, en tanto que Julian Draxler (27') y Pablo Sarabia (86') le dieron forma a la goleada.Kevin Gameiro (53') y Ludovic Ajorque (64') descontaron para los visitantes.