¿Gripe o Covid?

Con el Covid no se juega ni en la vida de uno ni en la de los demás. Aun vacunados, el riesgo de contagio y de transmisión sigue siendo alto

María Elizabeth de los Rios Uriarte

en REFORMA

Un dolor de garganta o una tos constante pueden ser síntomas tanto de gripe como de Covid, la única manera de distinguirlos es una prueba PCR; mientras esto no suceda, echar mano de la prudencia y de la precaución será nuestra única manera de mantenernos a salvo y mantener a salvo a los demás.



Conforme se ha vuelto rutinario retomar nuestras actividades a menudo se da el fenómeno de tener compañeros de trabajo o familiares que presentan determinados síntomas que pudieran levantar la sospecha de tener Covid, sin embargo, ellos piensan que es sólo una gripe y que en dos días desaparecerá y no advierten del peligro de que eso que parece gripe no lo sea y en realidad sea Covid con todo lo que esto implica en materia de contagios.



Sabemos al menos que tres son los síntomas más característicos del Covid: fiebre, dolor de cabeza y dolor o molestia en garganta, sumado a estos pueden presentarse dolor muscular, cansancio extremo, dolor de articulaciones, ocasionalmente vómito y diarrea, pero sucede que los tres primeros son también síntomas de gripe y si bien a nadie nos asusta tener gripe, a todos nos espanta tener Covid.



Es por esto que los síntomas no deben tomarse a la ligera, a la menor aparición de alguno de ellos lo prudente es aislarse y dejar pasar entre 5 y 7 días para realizarse una prueba Covid, aun si no hemos salido o creemos que no hemos estado expuestos. Lo cierto es que más vale prevenir que lamentar.



Con el Covid no se juega ni en la vida de uno ni en la vida de los demás. Aunque se esté vacunado, el riesgo de contagio y de transmisión sigue siendo alto, por ello no hay que ser atrevidos y mejor quedarse en casa y esperar o bien la aparición de más síntomas confirmatorios, o bien el resultado de la prueba PCR.



Si tras la prueba se dio positivo, es necesario dar aviso a aquellas personas con las que convivimos para que ellos también se mantengan aislados y se realicen la prueba. No hacerlo puede tener implicaciones serias que recaerán en nuestra conciencia tarde o temprano.



De la misma manera, si decidimos salir de vacaciones, lo prudente sería quedarnos en casa 5-7 días para esperar a ver si no regresamos contagiados antes de salir a trabajar o a realizar nuestras actividades diarias viendo amigos y familia como si esas vacaciones no hubieran existido.



La conciencia ética tiene que ser parte de nuestro día a día ahora que regresamos. Es cierto que aquellos que han dado positivo han sufrido discriminación y por eso parece ser más cómodo no decirlo y pretender que no se tiene nada.



Debemos esforzarnos por no señalar ni enjuiciar a quien tiene Covid porque omitir una prueba confirmatoria y no comunicar que se está enfermo resulta en cuadros más severos por el retraso en la búsqueda de atención médica y en más de uno contagiado del que desconocemos cómo será su evolución.



Es tiempo de trabajar en equipo y de ayudarnos unos a otros; la mejor forma de frenar los contagios es quedarnos aislados cuando tenemos síntomas, no alterar los cuestionarios de salud a las entradas a los trabajos, esperar para hacernos una prueba y en caso de dar positivos, activar el rastreo de contactos.



En esta pandemia como en el futbol, la victoria no la consigue uno solo sino todo un equipo, así pues, uno solo no frenará el virus, lo haremos entre todos solo si sabemos cuidarnos unos a otros.





La autora es profesora e investigadora de la Facultad de Bioética, Universidad Anáhuac México.