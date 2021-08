Hace equipo de 'Leyendas Legendarias' dupla con Netflix

Leyendas Legendarias tiene capítulos de estreno cada miércoles. Fue nominado al Podcast del Año en los Premios Spotify de 2020 y ganó Mejor Podcast en español en los iHeartRadio Podcast Awards en 2021. De él ha derivado un nuevo programa titulado Historias del Más Acá, donde cada jueves comentan noticias en la misma línea que su otro programa.

Sea cual sea el conjuro que pronunciaron o el pacto que hicieron, José Antonio Badía, Eduardo Espinosa "Lolo" y Mario López Capistrán "Borre" han conseguido cautivar a escépticos y creyentes por igual con Leyendas Legendarias El podcast de comedia y crímenes reales o hechos paranormales, que se ha posicionado como uno de los predilectos de la audiencia de habla hispana, ha logrado tal éxito que Netflix encontró en éste al único equipo capaz de desglosar y analizar sus contenidos más emblemáticos e inexplicables.Por ello, el servicio de streaming les otorgó recientemente su propia oficina desde el sótano de sus instalaciones para grabar su nuevo show Expedientes N, cuyo primer episodio, sobre La Calle del Terror , ya está disponible en el canal de YouTube de la plataforma."Ya habíamos colaborado con Netflix con contenido para sus redes sociales. Nos habían pedido que hiciéramos unos videos explicando y dando algo de contexto a series que han sacado y que se relacionaran más o menos con los temas que tocamos aquí."Quisieron seguir la misma línea, pero un poquito más producido", explicó Lolo durante la entrevista con el trío.Pese a que por contrato no pudieron adelantar cuántos episodios serán en total, aseguraron que habrá más e irán saliendo mes con mes.Además, tendrán rienda suelta para poder proponer las series y documentales que más les atraigan, aun cuando no tengan relación con lo sobrenatural, colocándolos como los detectives que siempre soñaron ser."Está bien padre porque, para empezar, fue algo por lo que siempre hemos estado trabajando, por tener así un set fregón, tan cañón como el que nos hicieron", destacó Borre."Estamos encantados con todos los detalles en el set, todo. Cuando nos lo entregaron dijimos: '¡Wow!'. Y justo lo que queremos es que sea de verdad nuestro sótano y vaya creciendo junto con nosotros y se quede ahí la evidencia con todas estas cosas que vayamos agregando", agregó Badía.Con esta colaboración, los aliados de los hechos históricos peculiares, notorios y fantásticos podrían estar un paso más cerca de tener su propio especial con Netflix, lo que sin duda sería para ellos uno de sus más grandes logros."Obviamente sí nos gustaría, y ahora que pensamos ya a partir del año que entra retomar los shows en vivo, nos gustaría preparar algo que sea lo suficientemente grande y llamativo como para convertirlo en un especial, estaría súper."Es algo que está en planes ya de aquí a un año más o menos, tener la idea bien aterrizada y luego, ya estando en el sótano de Netflix, pues ya nada más les dejamos el sobrecito con todo ya grabado por debajo de la puerta", expresó Lolo.Aunqueinició en marzo de 2019 con Badía y Lolo, dos standuperos de Ciudad Juárez, Chihuahua, teniendo invitados especiales cada semana, su química quedó complementada con la integración oficial de Borre durante la pandemia."Encontrar esta química se dio de manera natural cuando estábamos empezando, donde Lolo era coanfitrión, y siempre hemos tenido esa complicidad de amigos. Cuando entra Borre, decidimos ponerlo porque nos dimos cuenta de que era justamente la persona que faltaba, el balance perfecto", compartió Badía.Y lo cierto es que su contenido original no es lo único que les ha abierto las puertas a otras oportunidades, pues su público ha sido parte de ello."La clave de que se sigan sumando más personas creo que es el hecho de que tenemos una comunidad de fans muy chida que se la pasa recomendando y se la pasa insistiendo, y luego en las reuniones familiares o en las fiestas obligan a que nos pongan" añadió Lolo, entre risas.