Hacen excepción: acuerdan con Teletón terapias para niños

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 08:09 hrs.

Aunque el Presidente Andrés López Obrador ha dicho que los apoyos sociales se entregan de manera directa, el Gobierno federal hizo una excepción y acordó firmar un convenio con el Teletón para brindar terapias a 20 mil niños en el País.En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario hizo el anuncio explicando que se decidió realizar este acuerdo, porque la infraestructura para las rehabilitaciones en las instituciones de Salud es insuficiente."Vamos a firmar convenios, uno con la asociación Teletón, que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación de Teletón para atender a niñas y niños con discapacidad."Tenemos centros de rehabilitación en los Gobiernos estatales, el Gobierno federal, pero no es suficiente y, al mismo tiempo, Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el País que, por falta de recursos, no es utilizada a plenitud. Y queremos aprovechar que existe, pero, además, la capacidad, el profesionalismo del personal de este centro para que niños, que reciben las pensiones, además tengan esta atención médica", comentó López Obrador.El Mandatario federal mencionó que su Gobierno decidió hacer la excepción en este tema debido a que, pese a que las familias reciben el apoyo para niños con discapacidad, al final los recursos no son suficientes para realizar algunas rehabilitaciones."Es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización, una organización de la sociedad civil porque habíamos decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios, sin intermediación."En este caso, es algo de manera especial y por eso tomamos esa decisión. Desde luego va a ser un apoyo directo porque se va a explicar ahora. Los familiares, las mamás, los papás de las niñas de los niños van a tener una tarjeta para ir llevando a cabo todas las consultas, para ir registrando las consultas y se va a tener una supervisión", detalló.Por su parte, Ariadna Montiel, subsecretaria del Bienestar, informó que el objetivo de este plan es atender a 20 mil niños que requieran rehabilitación."Hemos creado el programa para la rehabilitación. El objetivo es contribuir al bienestar de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Con este programa, vamos a atender a 20 mil niños. La madre, padre o tutor solicita la incorporación, la institución hace un diagnóstico y Bienestar entregará un Carnet de Bienestar y vales para las citas."En términos generales, ese el programa y estamos muy contentos porque 20 mil niños y niñas serán beneficiados, porque las instituciones de salud no alcanzan a cubrir los servicios que se requieren brindar", señaló.Asimismo, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, destacó que los niños podrán ser atendidos en 24 centos Teletón, con lo cual se alcanzaría dar cobertura en 90 por ciento del territorio nacional.Landeros dijo que podrán ofrecer servicios de diagnóstico, medicina física y rehabilitación, clínica integral, psicología familiar, integración social. También, brindarán terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia pulmonar, electroestimulación, terapia robótica, aplicación de toxina botulínica, capacitación de enfermería y asistencia tecnológica.Landeros finalizó agradeciendo por ser la primera vez que sea crea un programa federal para la rehabilitación de niños con discapacidad."En los 25 años que llevo al frente del Teletón hemos visto pasar varias iniciativas, algunas de ellas muy buenas; sin embargo, esta es la primera vez que se crea un programa federal concreto que beca la rehabilitación de los niños con discapacidad que más lo necesitan", añadió.En la firma del convenio estuvieron también presentes Emilio Azcárraga Jean, fundador del Teletón; Sissi Harp, presidenta de la fundación Alfredo Harp Helú; Francisco Aguilera, patrono de la Fundación Teletón; y Carlos Bremer, presidente de VALUE Grupo Financiero.