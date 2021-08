Hanna Jaff y Yalitza Aparicio por las afganas

01 min 30 seg

Jessica Meza

Hora de publicación: 13:58 hrs.

Después de que los talibanes retomaran el poder de Afganistán, la crisis en aquel país estalló a tal grado que miles de habitantes están huyendo para encontrar una mejor vida. Algunos pueden hacerlo; sin embargo, no todos corren con la misma suerte.Consciente de esta situación, Hanna Jaff puso manos a la obra para brindar, en medida de lo posible, su apoyo a las mujeres afganas que lleguen a México, pero no lo está haciendo sola, pues forjó alianzas con Yalitza Aparicio."Nos reunimos para hablar de planes de colaboración a corto y largo plazo, en temas de violencia contra la mujer y, justo ahora, para las afganas refugiadas que llegarán a México próximamente", dijo la filántropa de origen kurdo."Tengo un equipo preparado de psicólogos, traductores pashto, farsi e imán musulmán; directores de orientación cultural, manuales de bienvenida, kits sanitarios, folletos sobre sus derechos, transporte, pruebas Covid y alojamiento en diferentes fundaciones de Ciudad de México y Tijuana".Asimismo, la también reality star aseguró que su libro de autoaprendizaje de inglés, el cual escribió como parte de Fundación Jaff para personas que hablan español, purépecha y kurdo, ahora estará disponible en farsi para los afganos."Me rompe el corazón lo que está pasando, yo, siendo de ascendencia musulmana de Medio Oriente, en el pasado he estado en campos de refugiados, he sentido el dolor y la confusión que viven. Claramente no hay nada que podamos decir para hacerles sentir mejor, pero sí hay mucho por hacer", aseguró.