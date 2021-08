Honrada de llevar la Bandera.- Pérez

02 min 00 seg

Yarek Gayosso

'Es un orgullo'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Rumbo a sus sextos Juegos Paralímpicos, Amalia Pérez no deja de sorprenderse.Luego de más de 20 años compitiendo en la máxima justa deportiva será la primera vez que la pesista mexicana porte el Lábaro Patrio en una inauguración de Paralímpicos, en Tokio 2020 el 24 de agosto, junto con su compañero, el nadador Diego López.En su palmarés luce tres títulos paralímpicos y es la única levantadora de pesas del mundo que se ha coronado en tres divisiones distintas. Desde los 6 años comenzó a practicar natación como parte de su rehabilitación, también jugó basquetbol, atletismo y tenis de mesa."Ingresé al deporte paralímpico a nivel nacional, dije: 'por aquí puedo destacar en alguna disciplina', y todos me decían que por qué no me metía, que por qué no me daba la oportunidad de entrar al levantamiento de pesas, ya que me veían las cualidades de una pesista", dijo Pérez.Amalia es de las pioneras en esta disciplina. Este deporte debutó en los Paralímpicos de Tokio 1964 abierto sólo a participantes con lesiones de médula espinal. Sin embargo, la gran cantidad de mujeres compitiendo internacionalmente llevó a que la rama femenil se incluyeran en Sydney 2000; ahí debutó Amalia con una medalla de plata, en la categoría de 48 kilos."La representatividad de las mujeres es importante, deseo que cada niña y cada mujer se anime a alcanzar sus sueños. Soraya (Jiménez, campeona olímpica en halterofilia en Sydney 2000) es una gran atleta y lo que hizo Aremi (Fuentes, bronce olímpico en Tokio 2020) es importante", expuso la cinco veces medallista paralímpica."Hay una gran historia de mujeres que hemos dado resultados. Estoy orgullosa y honrada de llevar la Bandera y la representatividad de nuestro País".Amalia Pérez VásquezCiudad de México10 de julio de 1977PowerlifterJuegos ParalímpicosOro Beijing 2008Oro Londres 2012Oro Río 2016Plata Sydney 2000Plata Atenas 2004ParapanamericanosOro Río 2007Oro Guadalajara 2011Oro Toronto 2015Oro Lima 2019Diego López, como en la natación, tomó el relevo y se convirtió en uno de los abanderados de la Delegación Paralímpica Mexicana que competirá en Tokio 2020.El nadador sustituyó al taekwondoín Juan Diego García, quien fue aislado de última hora por los protocolos de Covid."Es un orgullo llevar la Bandera en un evento de tal magnitud, he tenido la oportunidad de estar en Juegos Parapanamericanos y pertenecer a la escolta, pero no tiene comparación con la noticia de ahorita (ser el abanderado)", compartió López.Su historia en el deporte se remonta a los 4 años de edad, cuando, sin alguna discapacidad, practicaba futbol y natación. Fue a los 8 años cuando le realizaron una operación de apéndice con la que desarrolló el Síndrome de Charcot Marie Tooth, enfermedad degenerativa que daña nervios en brazos y piernas.Sus padres estudiaron educación física y disfrutaron del deporte, algo que motivó al paranadador mexicano."Mi discapacidad comienza a avanzar muy fuerte a los 16 años, es ahí cuando ya tuve que usar silla de ruedas para trasladarme (...), pero, bueno, pese a eso no dejaba el deporte", recordó.Su sueño paralímpico nació cuando vio por televisión los Juegos de Londres 2012.Y las lesiones no lo han detenido: en el Mundial de 2015 en Glasgow, Escocia, se fracturó un dedo de la mano derecha, pero continuó compitiendo y luego ganó tres medallas en los Parapanamericanos Toronto 2015 con su dedo en una férula."Aguanté el dolor porque el dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Una vez que estuve en el podio, en Toronto, me olvidé de todo el dolor", comentó.Diego López DíazXalapa, VeracruzNadador paralímpicoPalmarésJuegos ParalímpicosQuinto lugar en Río 2016MundialesCampeón 2017 y 2019ReconocimientosPremio Nacional de Deportes 2019Premio Deportivo de Veracruz 2018Premio Juvenil de Veracruz 2017En 2017 se nombró en su honor un polideportivo en Xalapa