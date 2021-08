Imponen a nuevo presidente del TEPJF

Guadalupe Irízar

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El Magistrado Reyes Rodríguez, de 47 años de edad, fue nombrado como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para concluir el periodo de tres años iniciado por José Luis Vargas el 6 de noviembre de 2020.En una sesión realizada vía remota, por canales no institucionales del Tribunal, Rodríguez obtuvo cinco votos de los siete posibles, ante la ausencia del propio Vargas y de la Magistrada Mónica Soto.Licenciado en Derecho por el ITAM, con una Maestría en Administración y Políticas públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en Derecho y Sociedad en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España, el Magistrado Rodríguez destaca en su currículum tener experiencia en los tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo.También se ha desempeñado en el campo académico y en sus datos incorpora el haber sido fundador de la licenciatura en Derecho de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y el primer director de esa carrera.Además, incluye su experiencia en órganos autónomos al haber sido asesor de consejero electoral, de la dirección ejecutiva de Prerrogativas y Partidos políticos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).En el Poder Judicial, Rodríguez fue Magistrado electoral en la Sala Regional Monterrey del TEPJF los tres años anteriores a ser nombrado integrante de la Sala Superior. También trabajó en 2007 en la Dirección de Planeación de lo Jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).En el Poder Legislativo, el nuevo presidente del Tribunal Electoral Federal se desempeñó en 2012 como secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República.Su paso por el Poder Ejecutivo le ha provocado algunas críticas, pues colaboró en 2010 como director general adjunto en la oficina de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y en 2011 como coordinador de asesores de la secretaría particular de la Presidencia de la República.Ante las críticas por su trabajo en un gobierno panista, el Magistrado Reyes repite una y otra vez, que lo deben juzgar, como a todos los jueces, por sus sentencias.Asegura que las sentencias son las que hablan de la independencia o no de un juzgador.