Importante volver con el bronce

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 15:22 hrs.

Al Tri Olímpico le caló hondo perder contra Brasil, pero no hay mejor manera de desquitarse que colgándose la medalla de bronce.El volante Jesús Ricardo Angulo aceptó que el tropiezo en las Semifinales del torneo de futbol en Tokio 2020 golpeó a una Selección Mexicana que aspiraba a la presea de oro, por lo que espera que el cuadro de Jaime Lozano no sufra otra decepción y puedan conseguir el metal que sigue en juego."Sí fue un golpe bastante duro, el resultado ante Brasil, porque nosotros teníamos en mente y veníamos por la medalla de oro. Desde un principio el objetivo era ser primeros y luchamos hasta el final. Pese a esto, el equipo quedó satisfecho y feliz por todo el esfuerzo que hicimos en ese partido, lo dimos todo hasta el último minuto, se perdió pero no nos caímos."Tenemos una última oportunidad de ser medallistas, hay que darle vuelta a la página y pensar en esa medalla porque va a ser importante regresar a México con una alegría", declaró en conferencia.El "Canelo" subrayó que el mensaje de Jimmy durante el proceso olímpico ha sido volver al País con una presea, pues no es lo mismo haber ido a Tokio 2020 a regresar como medallista."Yo veo al equipo bien, si bien fue un partido complicado contra Brasil, todavía tenemos la oportunidad de irnos medallistas porque como nos dice Jaime: 'no es lo mismo venir a unos Juegos Olímpicos, que ser medallista olímpico', entonces vamos a luchar hasta el final por la medalla", concluyó.