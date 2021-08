Imprime Philippe Starck su sello junto al mar

Los residentes del hotel, turistas y lugareños pueden ahora descubrir nuevas áreas de restauración y relajación con los pies en el agua.Como una plaza de pueblo junto al mar, el restaurante La Brigantine, la cantina Pépé y el Lucie Bar dan la bienvenida en cualquier momento para un almuerzo con amigos, una cena romántica o una copa al sol.Se trata de nuevos lugares con el ambiente elegante de Dolce Vita, animado y moderno, imaginado por el francés Philippe Starck.La Brigantine, el nuevo restaurante de Lily of the Valley, presenta sus elegantes mesas junto al agua. Una invitación romántica, un momento suspendido bajo la pérgola de madera cubierta de jazmines y glicinas.En el interior, las paredes de terracota asociadas con los muebles en bruto en hierro batido y martillado contrastan de forma natural con el ratán orgánico y las telas de colores de los asientos, creando una atmósfera auténtica y refinada.En las encantadoras cabañas del restaurante se aprecian muebles de madera natural en colores pastel como un recuerdo fresco de las tumbonas y sombrillas de la playa ajardinada de Lily of the Valley.