Impulsa reporte de Disney récords en Wall Street

El Dow Jones y el S&P 500 subían a máximos históricos el viernes, impulsados por las acciones de Walt Disney y papeles vinculados a la tecnología, mientras que las señales de un enfriamiento de la inflación y un fuerte repunte de utilidades de empresas encaminaban a Wall Street a una segunda semana consecutiva de avances.El Dow Jones sube 0.10 por ciento, a 35 mil 536 enteros, el S&P avanza 0.06 por ciento, a 4 mil 463 puntos, mientras el Nasdaq resta 0.05 por ciento, a 14 mil 808 unidades.Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 marcaban aumentos en las primeras horas de negocios en Wall Street, y los papeles de servicios de comunicaciones, que alberga Netflix Inc, Disney, Facebook Inc y Alphabet Inc, propietario de Google, sumaban un 0.5 por ciento.Disney saltó un 3.1 por ciento después de que superó las expectativas de Wall Street sobre sus ganancias trimestrales, ya que sus servicios en streaming captaron más clientes de lo esperado y los parques temáticos estadounidenses afectados por la pandemia volvieron a ser rentables.Una temporada de ganancias estelar, la mejora de los datos económicos y la aprobación por el Senado de un proyecto de ley de infraestructura han reforzado la confianza de los inversores en la recuperación económica, lo que ha llevado a las acciones de Nueva York a máximos históricos en las últimas sesiones.La inquietud por una inflación elevada y recortes de estímulos monetarios antes de lo anticipado también se disiparon después de que datos de esta semana mostraron que el ritmo de alzas de los precios al consumidor en Estados Unidos se moderó en julio, incluso aunque los precios al productor registraron su mayor aumento anual en más de una década."Lo que sabemos sobre la inflación por ahora es que sigue siendo relativamente alta, pero no parece estar empeorando mucho en este momento", dijo Randy Frederick, director gerente de operaciones y derivados de Charles Schwab.Los inversores esperan las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed, que serán publicadas la próxima semana, y la reunión anual de jefes de bancos centrales que se llevará a cabo a fines de agosto en Jackson Hole, Wyoming, para obtener nuevas más pistas sobre la senda de ajustes monetarios.