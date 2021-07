Impulsan ganancias corporativas a Wall Street

Las acciones subieron cuando una serie de sólidas ganancias corporativas desviaron la atención de las preocupaciones sobre el impacto económico de los brotes de coronavirus en todo el mundo.El Dow Jones sumó 0.83 por ciento, a 34 mil 798 unidades, el S&P ganó 0.82 por ciento, a 4 mil 358 enteros, y el Nasdaq subió 0.92 por ciento, a 14 mil 631 puntos.Después de una fuerte ola de ventas impulsada por las preocupaciones sobre un pico en las ganancias y una desaceleración en el impulso del crecimiento, el S&P 500 marchó hacia su mayor repunte consecutivo en dos meses.Una vez más, el avance fue liderado por las empresas que más se beneficiarían de la reapertura de la economía, como las acciones de materias primas, financieras e industriales.El bitcoin está nuevamente por encima del nivel de 30 mil dólares que algunos comerciantes ven como un soporte clave.Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., dijo que el fabricante de automóviles eléctricos "probablemente" aceptará nuevamente la criptomoneda más grande del mundo.Cathie Wood de Ark Investment Management calificó el activo digital como una "cobertura contra la deflación". Ambos hablaron en la conferencia "B Word", organizada por el Crypto Council for Innovation.Los gigantes Verizon Communications Inc. y Coca-Cola Co. subieron después de unos resultados trimestrales mejores a los estimados.A pesar de la inquietud de los inversores sobre si las infecciones por Covid-19 alterarán el resurgimiento de los viajes, United Airlines Holdings Inc. pronosticó ganancias en el futuro. Mientras tanto, Netflix Inc. retrocedió ante un pronóstico de suscriptores decepcionante.Los operadores están recompensando a las empresas con resultados mejores de lo esperado en medio de las apuestas de que el crecimiento esperado del 70 por ciento en las ganancias del segundo trimestre marcará el pináculo de este ciclo de expansión.Más del 85 por ciento de las firmas del S&P 500 que informaron resultados hasta ahora han superado las predicciones de los analistas, según datos compilados por Bloomberg.Para Michael Purves, director ejecutivo de Tallbacken Capital Advisors, los pronósticos de ganancias para el índice de referencia se han disparado debido a una "gran explosión" en las ganancias en empresas económicamente sensibles."Es posible que estemos volviendo a un punto en el que las ganancias importan un poco más de lo que tenían", dijo Matt Forester, director de inversiones de Lockwood Advisors de BNY Mellon.