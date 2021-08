Impulsan inversión en whisky

Ileana Onofre, embajadora de whisky The Macallan en México. Foto: Cortesía

El whisky escocés es considerado el oro líquido, pues es uno de los productos de colección más codiciados para la inversión, sobre todo cuando se trata de producciones raras.The Macallan es una marca conocida mundialmente por tener whiskies raros, llamados así porque son el 1 por ciento de la producción y tienen características poco convencionales, pero extraordinarias en color, aroma y sabor, lo que atrae a algunos compradores para adquirir una colección única, que con el tiempo puede aumentar su valor por su rareza y poca disponibilidad.La marca rompió su propio récord mundial en el 2019, al subastar una botella de 60 años de antigüedad en 1.9 millones de dólares, en Londres."Estas barricas raras son pocas, únicas e irrepetibles, lo que las convierte en expresiones coleccionables y limitadas, las cuales se embotellan y se distribuyen en el mundo", señaló en entrevista Ileana Onofre, embajadora de The Macallan en México.La marca es considerada de lujo en la industria del whisky debido a la pasión con la que cuidan cada detalle en los procesos de producción, los cuales aportan mayor personalidad y carácter al producto.Por ejemplo, cada alambique de The Macallan es de cobre y tiene una capacidad aproximada de 3 mil 900 litros, mientras que por lo regular la industria utiliza alambiques de 8 mil a 15 mil litros.La destilación y corte se hacen con cuidado, para lograr un líquido más puro. Sus barricas de roble son curadas con jerez, y aportan 85 por ciento del aroma y sabor del whisky.Ileana Onofre dirigirá la exclusiva cata The Macallan que se llevará a cabo este jueves 19 de agosto a las 19:30 horas dentro de Espacio M, en las instalaciones de Grupo REFORMA.