Inaugura horizonte la Línea 2 de Cablebús

05 min 00 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El horizonte de Iztapalapa no volverá a ser el mismo.Por encima de canchas de futbol, de parques y de un mercado, la Línea 2 del Cablebús, que comenzará a operar hoy, atravesará la Sierra de Santa Catarina con un trazo que se extiende por 10.6 kilómetros.El nuevo sistema de transporte, capaz de desplazar hasta 200 mil personas por día, dibuja otra imagen para esta área capitalina, ubicada entre las de más alto nivel de marginación y donde problemas como violencia, falta de agua, pobreza e inundaciones confluyen.Con sus siete estaciones y 308 cabinas disponibles, el teleférico conectará, con dos estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a colonias en las que el acceso siempre ha sido difícil: la de Constitución de 1917 y la de Santa Martha, que ahora estarán separadas por sólo 40 minutos."Yo me siento fascinado con lo que está ocurriendo en mi colonia y, hoy, que conectan la parte Oriente de la Ciudad, la más olvidada en cuestión de transporte, va a ser muy eficaz y rápido, esto va a generar un cambio en la calidad de vida para nosotros."Siempre ha sido un caos", explicó José Soto, habitante de la Colonia San Miguel Teotongo y quien debía trasladarse por hora y media desde su domicilio hasta la estación más cercana del STC.Un obrero, cabello negro y edad avanzada, observará a quienes pasen por los aires. El hombre fue inmortalizado con vinil y aerosol en la pared de una casa.La intervención forma parte de los más de 100 murales, realizados en techos y fachadas, que llevó a cabo un grupo de 35 artistas urbanos, algunos de ellos originarios de Iztapalapa, para darle un nuevo aspecto a la demarcación."Lo que más nos impulsa es la gente que está aquí todos los días, la comunidad en general.Es meramente cultural, enfocado a la cotidianidad."La idea era que la gente pudiera convivir diario con todo este color y baje su nivel de estrés", contó el creador Eder Alcauter, "Nowone", al ser entrevistado frente al mural que pintó en el recuperado y renovado mercado de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, y en el que muestra la otra cara de Iztapalapa: la de su fuerza trabajadora.Desde su fonda, ubicada en este mismo mercado, Isabel recuerda el escepticismo que envolvía al proyecto de la Línea 2, que requirió una inversión 3 mil 183 millones de pesos."Es una obra que yo jamás pensé que se iba a realizar, de tanto problema que hubo", dijo."Nosotros éramos los olvidados, no nos hacían caso, y parece que con esto del Cablebús ya se va a solucionar".