Incierto impacto de Delta en economía.- Powell

Reuters

Hora de publicación: 16:17 hrs.

Todavía no está claro si el brote de la variante Delta del coronavirus tendrá un impacto notable en la economía de Estados Unidos, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell."El Covid sigue con nosotros (...) y es probable que siga siendo así durante un tiempo", dijo Powell, pero "la gente y las empresas han improvisado y han aprendido a adaptarse. A vivir sus vidas a pesar del Covid".Powell habló en un evento transmitido en línea con maestros y estudiantes, y gran parte del evento incluyó información básica sobre el banco central de Estados Unidos y la importancia de la educación económica.Pero sus breves comentarios sobre la recuperación indican que el aumento de las infecciones y el retraso en el ritmo de vacunación no han socavado la opinión de la Fed de que la recuperación seguirá por buen camino.La pandemia "sigue ensombreciendo la actividad económica. No podemos declarar victoria todavía", indicó Powell. Pero "muchas empresas (...) han adaptado sus modelos de negocio al nuevo mundo" y pueden seguir adelante.