Indaga muestra el ocaso mexica

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 17:11 hrs.

No hay respuestas fáciles para saber por qué cayeron los mexicas hace cinco siglos, recordó este viernes Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor, corazón del antiguo imperio, pero el recinto que encabeza, añadió, decidió asumir el reto e indagar en ello.De ahí se desprende Tenochtitlan y Tlatelolco, a 500 años de su caída, exposición conmemorativa que abarca ocho salas del espacio.Presente en la presentación de la muestra, Diego Prieto, director del INAH, evocó la grandeza del imperio."Aquí floreció un pueblo, una cultura, una cosmovisión, una manera de vivir en el mundo, y también un centro hegemónico que dominó buena parte del territorio que ahora es México", recordó.Con la caída, aquella grandeza se desdibujaría."El asedio a las ciudades gemelas (Tenochtitlan y Tlatelolco) duró más de tres meses", evocó Ledesma. "La devastación fue abrumadora".Con el paso del tiempo, la magnificencia de la capital mexica fue olvidada, pero no se negó a morir, y reaparecía aquí y allá. Y la historia habla de eso, así como los salvamentos arqueológicos, señaló la directora del Museo del Templo Mayor, recinto que ahonda en este renglón a través de la muestra conmemorativa.."La tarea del científico para recuperar el pasado prehispánico no es fácil, y requiere de disciplina y una labor colegiada que, a la fecha, ha sentado precedentes", señaló.Durante la presentación de la muestra, se dio también a conocer el Premio Especial 500 años: Conquista y Resistencia Indígena para trabajos documentales, cuyo primer premio recayó en la obra La cañada oaxaqueña, región multiétnica con un pasado compartido, de la investigadora Aquetzalli Mora.En el evento estuvo ausente Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura federal, quien, en su lugar, envió a la Subsecretaria Marina Núñez Bespalova.