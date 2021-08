Indaga Policía alerta de explosivo cerca del Capitolio

01 min 30 seg

AP

Hora de publicación: 09:51 hrs.

La Policía está investigando un informe de un posible dispositivo explosivo en una camioneta fuera de la Biblioteca del Congreso en Capitol Hill y ha evacuado el área alrededor del edificio.La Policía investigaba un informe este jueves de un posible artefacto explosivo en una camioneta frente a la Biblioteca del Congreso en Capitol Hill y evacuó el área alrededor del edificio, dijeron dos agentes de la ley a The Associated Press.La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que los oficiales estaban "respondiendo a un vehículo sospechoso cerca de la Biblioteca del Congreso". El edificio está cerca del Capitolio y la Corte Suprema. La Policía también ha evacuado el edificio de oficinas de Cannon House. El Congreso está de descanso esta semana.Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que los investigadores en la escena estaban trabajando para determinar si el dispositivo era un explosivo operable y si el hombre en el camión sostenía un detonador.Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente el asunto y hablaron bajo condición de anonimato.El incidente se produce meses después de que se dejara una bomba casera en la sede del Comité Nacional Demócrata y el Comité Nacional Republicano en Washington un día antes de que miles de alborotadores pro-Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos en enero.