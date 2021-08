'Inhibe' Gobierno competencia...

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

... Y mafias dejan sin gas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La cadena de conflictos en la distribución del gas tiene su primer eslabón en las trabas burocráticas que inhiben la competencia.Cualquier empresa que desee vender y distribuir gas LP en México debe obtener un permiso del Gobierno federal, en un procedimiento que debería ser expedito.En teoría, de manera virtual puede hacerse un preregistro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cuya respuesta no debería demorar más de 30 días."La CRE está cerrada de facto, fiscaliza pero no contesta nada", explicó una fuente de la industria que solicitó el anonimato.Además hay que completar el "Informe preventivo de impacto ambiental y análisis de riesgo" ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). El tiempo de respuesta teórico es de 30 días hábiles."La ASEA es muy eficiente pero pues si la CRE no responde al primer trámite, esto es irrelevante", dijo el experto.También hay que tramitar el "estudio de impacto ambiental" ante la Secretaría de Energía (Sener)."Supuestamente este proceso llevaría dos meses. Pero claro, primero hay que cumplir los dos trámites y el permiso con Sener también está virtualmente cerrado", añadió.Sorteados los obstáculos y ya con autorizaciones de venta, debe conseguirse el "permiso para distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución".Este permiso no tiene fechas límites; incluye 8 requisitos entre los que destacan aspectos técnicos como la capacidad y diseño de la planta, dictámenes aprobatorios que avalen que instalaciones y/o equipos que cumplan las normas aplicables, la evaluación del impacto social y un manifiesto de conocimiento regulatorio.El costo de este permiso es de 70 mil 691 pesos, pero hay que hacerlo ante la CRE que, como confirma el especialista, "está cerrada".Si el interesado sobrevivió los primeros dos pasos, tendrá que conseguir lo que se conoce como "el permiso para operar".En términos técnicos, la empresa tiene que implementar "el Sistema de Administración en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente" (SASIOPA) que se tramita ante la ASEA.El experto consultado concluye: "Se necesita mucha paciencia y un ejército de abogados y gestores. Es imposible hacerlo solo".Lo demás ya es consecuencia de un proceso que nació torcido.Empresas y distribuidores de gas operan territorialmente como una mafia en la comercialización del combustible.Las unidades no están certificadas ni sus placas registradas, y sus empleados no están capacitados.Las agrupaciones que operan en el Valle de México controlan las calles y defienden sus territorios incluso con violencia. Entre otras se encuentran la Unión Iztapalapa, Movimiento Unificado de Gaseros de la Zona Oriente, Unión de Gaseros de Tecámac, Portatileros de Gas LP, los ACME y el Sindicato Libertad.