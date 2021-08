Inimpugnable remoción de Vargas.- Germán Martínez

Guadalupe Irízar

Hora de publicación: 20:33 hrs.

El senador Germán Martínez aseguró que la remoción del Magistrado José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el nombramiento de un nuevo presidente es un acto que no se puede impugnar porque ni el Consejo de la Judicatura Federal ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen atribuciones en ese tema."Es un acto inimpugnable y no hay alguna autoridad autorizada para revisar esas decisiones", señaló el legislador.Los Magistrados son los que tienen las atribuciones para poder nombrar a su presidente, recordó, y planteó que aunque el Magistrado Vargas deja de ser presidente del Tribunal, sigue siendo integrante de la Sala Superior.En ese sentido, Martínez consideró que sería pertinente que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una solicitud de desafuero del Magistrado Vargas a la Cámara de Diputados para que pueda enfrentar la indagatoria sobre su patrimonio, reabierta el viernes anterior por un Juez federal."Deberían aprovechar la sesión que se realizaría para quitarle el fuero a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo", apuntó.Por otro lado, al comentar el mensaje de esta tarde del Magistrado Vargas, en donde señala que es nula la sesión en la que los magistrados lo removieron de la presidencia del Tribunal, Martínez dijo que la nulidad no la puede decretar él."La nulidad del acto de los cinco Magistrados no la puede decretar unilateralmente este señor, lo debería decretar otro órgano que no existe, por lo que lo sucedido es inimpugnable", indicó el michoacano.Aseguró que no hay medio de defensa jurídico ante un hecho decidido por la mayoría de los Magistrados en el marco de sus atribuciones para nombrar a un presidente del Tribunal.