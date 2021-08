Investiga FGR a Toledo depósitos por 223 mdp

Abel Barajas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Mauricio Toledo por presuntamente participar en una red de corrupción de empresas y particulares que, de 2016 a la fecha, registró depósitos bancarios por más de 223 millones de pesos y retiros de más de 354 millones.De acuerdo con informes oficiales, la indagatoria corresponde a una denuncia presentada en abril pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por delitos de corrupción contra el ex legislador, así como contra 3 empresas y 7 particulares.Las empresas implicadas son Bartcroa Corporate S.A. de C.V., Integradores Kyoszen S.A. de C.V. y XC Internacional Comerce S.A. de C.V.En tanto, los particulares son Simón Sarkis Nehme Kuri, Jesús Sánchez Pita, Genoveva Isrewe Jacobo y Francisco Mendoza Esparza, de quienes las autoridades presumen que son prestanombres del ex legislador petista.Esta carpeta de investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de María de la Luz Mijangos.Según la información obtenida, en mayo pasado la UIF dio vista a la Fiscalía de la Ciudad de México sobre este caso en particular, para coadyuvar con las investigaciones del fuero común que derivaron en el desafuero del ex diputado.En la investigación por la que fue desaforado y ha sido solicitada su aprehensión, la Fiscalía capitalina imputa a Toledo no haber comprobado el origen de 11.4 millones de pesos, de un total de 20.8 millones que obtuvo como ingresos de 2012 a 2018, en calidad de servidor público y consultor privado.Toledo cobraba como empleado de José Giovani Gutiérrez, Alcalde electo de Coyoacán por la alianza PRI-PAN-PRD y que tomará protesta el próximo 1 de octubre.De acuerdo con informes federales, a raíz de este hallazgo en las investigaciones, la UIF abrió una investigación contra Gutiérrez y 4 de sus empresas.Según la indagatoria financiera, Gutiérrez es accionista de Grupo Papelero Gutiérrez, Papeles y Cartones Gutiérrez, Inmobiliaria Ring & Link, S.A. de C.V. y la ya referida XC Internacional Comerce, S.A. de C.V.En 2016, esta última empresa registró como trabajador a Toledo, a quien le pagó sueldos y salarios por un total de 587 mil 149 pesos, cuando éste ya despachaba como legislador local.La información sobre Gutiérrez ha sido entregada por la UIF al Instituto Nacional Electoral, para que sean revisados sus gastos de campaña, indicaron fuentes allegadas al caso.