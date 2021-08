Joseph Gordon se identifica con 'Mr. Corman'

03 min 30 seg

Fernanda Palacios

"Sé que puede ser difícil hablar de nuestras inseguridades y fracasos porque piensas que si lo dices pensarán que te quejas, que eres malagradecido o que estás dañado, pero nada de eso es real". Joseph Gordon-Levitt, actor y director

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Nada en la vida de Josh Corman ( Joseph Gordon-Levitt ) ha salido conforme a lo planeado: su carrera musical no despuntó y ahora es maestro en una primaria, su novia lo dejó y uno de sus colegas de la universidad tomó su lugar, por lo que está en ese preciso momento en el que se pregunta todos los días si ha tomado las decisiones correctas.Esta es la trama de, serie que acaba de estrenar Apple TV+ , donde a través de esta historia, y junto con su personaje, el actor, de 40 años, sigue aprendiendo a reírse de los días malos y a ser agradecido por lo que tiene."Resultó muy gratificante. Aprendí mucho de mí haciendo este rol por las similitudes que tenemos, y he descubierto que las historias que más me atraen, vienen de creadores que toman una mirada profunda dentro de sí mismos a través de estos roles. Josh Corman suena mucho como Joseph Gordon y compartimos muchas cosas, caminamos igual, hablamos igual y nos gustan cosas muy similares, pero también mucho de lo que yo he tenido, él no."No ha conocido al amor de su vida, no tiene dos maravillosos padres que lo apoyan, tiene a uno porque otro lucha con una adicción, y él quería ser un artista profesional y no funcionó, pero lo admiro porque no se rindió. La gente cree que abandonó su sueño, pero yo creo que reconoció que ese no era el camino, y eso es parte de su viaje: encontró la manera de seguir y se volvió maestro, y aunque tiene problemas en admitirlo, como todos, creo que está haciendo un trabajo genial", explicó el creador en entrevista por video.Y es que, al igual que su protagónico, el actor reconoce que recurrentemente se siente inseguro sobre su día a día. Sin embargo, cuenta con el apoyo de su esposa, la empresaria Tasha McCauley , quien lo ayuda a retomar el camino."Me siento así todo el tiempo, para ser honesto, y no es por no sentirme agradecido con todas las oportunidades que he tenido, porque lo estoy, pero es algo que no puedo evitar. A veces me siento muy inseguro sobre qué estoy haciendo con mi vida, no sé si estoy haciendo algo que valga la pena, si soy bueno, si debería estar haciendo otra cosa que ayudara más a la gente. Pienso en eso todo el tiempo."Pero lo primero que hago es hablarlo, y tengo una pareja maravillosa, mi esposa, y tenemos esta relación en la que nos apoyamos y en la que nunca me preocupo de que vaya a juzgarme si le hablo sobre mis inseguridades; lo mismo pasa con ella y soy muy afortunado de tenerla en mi vida por eso. Entonces, para cualquiera que siente ansiedad, creo que es importante hablarlo, ya sea con tu pareja, un amigo o un profesional, quien sea, porque ayuda mucho", compartió el ganador del Emmy.En la producción, en la que también participan Arturo Castro, Debra Winger, Juno Temple, Jordan Galindo, Aracely Padilla y Shannon Woodward, el estadounidense funge también como director y productor, experiencia que repite después de su filme(2013), pero a la que ahora se adentra con mayor madurez y apertura, lo que, para él, terminó por enriquecer su proyecto."Porquefue mi primera vez, fui mucho más controlador y menos colaborativo, era más joven y estaba menos abierto a que muchos contribuyeran con sus ideas, pero ahora, que soy más adulto y siendo mi segunda vez dirigiendo un gran proyecto, fue diferente."Trabajé con un montón de grandes colaboradores, hubo otros cuatro guionistas, otro director, grandes actores, y todos trajeron tantas ideas espectaculares a la mesa que lo hicieron un show mucho mejor de lo que yo habría logrado por mi cuenta", destacó.