Juan Pablo Terán habla del Covid-19 en sus redes

A lo largo de 40 minutos, Juan Pablo Terán, quien abrió su canal de entrevistas en Instagram, YouTube y TikTok en pandemia, platicó con el médico internista infectólogo, Francisco Moreno, sobre la variante Delta y todo lo relacionado con el Covid-19, el regreso a clases y la tercera ola de contagios que se está viviendo."Sobre el regreso a clases, eventualmente se hará y hay dos situaciones muy importantes qué entender, hay que hacerlo cuando la situación sea segura. En este momento estamos teniendo días de muchísimos casos y esto hace un poco peligroso el regreso a clases, y la otra es que necesitamos tener la forma de vigilar que el riesgo sea el mínimo", explicó el médico."El virus no se va a ir y tenemos que aprender a vivir con él y actuar de acuerdo al momento en el que estamos y ahorita estamos en uno complicado, eso significa que hay mucho virus en la comunidad y si hay demasiado movimiento, puede ser peligroso ese regreso".Entre los consejos que compartió el experto a niños y jóvenes para que entiendan el virus y cómo reaccionar ante él, destacó el aprender a usar el cubrebocas adecuadamente y no verlo como algo malo, buscar que en el colegio siempre haya mucha distancia y que estén bien ventilados los salones."Lo importante es que aprendan a detectar cuando algo está mal, que sepan cómo se transmite, cómo se puede prevenir, porque de otra forma van a regresar sin saber bien qué puede pasar. Ahorita creo que no es buen momento para regresar, pero veamos en tres o cuatro semanas cómo está la situación", añadió Moreno.Durante la plática, el médico destacó la importancia de que Juan Pablo, como influencer infantil, pueda compartir este tipo de información para que los niños creen consciencia y sepan cómo protegerse y no llevar el riesgo a casa."Creo que los niños hemos puesto mucho esfuerzo en esta pandemia, usando cubrebocas, aplicando medios de prevención que hay, pero me da mucha frustración ver lugares abiertos donde hay mucha gente, no entiendo por qué eso está abierto y mi escuela no", compartió el pequeño de 11 años de edad.A lo que el doctor respondió que estaba de acuerdo con él porque, a su parecer, no debería haber muchos eventos masivos que hay en la actualidad y que pone en riesgo a la población."Ahora les toca a ustedes, si tienes amigos, que les digan a sus papás, abuelos o amigos que se cuiden, que no salgan de vacaciones, que no vayan a centros nocturnos, todo eso puede ayudar y que los escuchemos más a ustedes. A los adultos a veces no nos gusta que nos den órdenes, pero lo que acabas de decir es algo que debemos entender, que es triste que por nuestra falta de responsabilidad, por querer salir y tener cierto tipo de convivencias no hayamos podido poner freno a esto", explicó."Los niños tienen que ser voces y decir las cosas como son. Sí los necesitamos, a ti, a tus compañeros, para unirnos todo y que esto se acabe".Además de esta plática que el estudiante del Colegio Irlandés realizó, ha tenido oportunidad de entrevistar a Julia Borbolla, Martha Debayle, Oso Trava, Lorena Ochoa y otras personalidades, las cuales puedes ver en su cuenta de Instagram @meet.jpteran.