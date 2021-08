Jugará Almeyda con las Chivas... pero las leyendas

01 min 30 seg

CANCHA / Staff

Hora de publicación: 10:57 hrs.

Sus palabras ilusionan, y su amor es recíproco.



Nos llena de orgullo que el argentino más mexicano cumpla su sueño con nosotros. @peladoalmeyda una #LeyendaDelGuadalajara 🔵⚪️🔴🐐 pic.twitter.com/yJaiUWG1ci — Leyendas del Guadalajara (@LeyendasDelGdl) August 24, 2021

Matías Almeyda regresa a las Chivas y como jugador... pero para las leyendas rojiblancas. El ex entrenador del Guadalajara disputará un partido ante el 1839 FC de la National Premier Soccer League este sábado en el Napa Memorial Stadium."Estoy a punto de cumplir un gran sueño de jugar par las Chivas, este sábado nos vemos en Napa Memorial con un grupo de ex jugadores que han marcado historia en estas Chivas y he sido invitado y con mucho honor y mucho gusto nos veremos ahí", dijo el "Pelado" en un video.Entre las leyendas rojiblancos hay jugadores como Ramón Morales, Ramón Ramírez, Salvador Carmona, Paulo César Chávez, Claudio Suárez, entre otros."Nos llena de orgullo que el argentino más mexicano cumpla su sueño con nosotros", establece el equipo en redes sociales.Almeyda fue entrenador de las Chivas de 2015 a 2018, ganando Clausura 2017 de la Liga MX, las Copa MX del Apertura 2015 y Clausura 2017, la Supercopa MX del 2016 y Champions League de la Concacaf en 2018.Actualmente es DT del San Jose Earthquake de la MLS.