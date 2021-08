Kit Harington será protagonista en 'Modern Love'

Kit Harington ha colgado su pesado abrigo de piel negro para un papel más ligero en la nueva temporada de Modern Love , basada en la columna de The New York Times sobre historias de amor reales, que se estrena el viernes en Amazon Prime Video. Cada episodio cuenta un relato diferente con actores distintos.En ella, Harington interpreta a un trabajador tecnológico y romántico enamorado de una mujer que conoce en un tren."Fue un respiro de aíre fresco, No pasas ocho años siendo el hombre más serio y gruñón en el planeta sin querer hacer algo más ligero después''. dijo Harington.Kit Harington quien se enamoró y se casó con su coestelar de Game of Thrones, Rose Leslie, dijo que parte de la razón por la que se sintió a traído a Modern Love es que "nuestro amor vive y nuestras historias de amor están hechas de anécdotas'', como aquellas en la serie.También le convenció el guion pues incluye un chiste deque ocurre cuando el personaje de Harington describe a la mujer de la que se ha enamorado, ella es una especialista en cultura medieval."Esa fue de hecho una de las cosas que me hicieron querer hacer esta pieza, era ese chiste. Simplemente me pareció que era metaficción, maravilloso y muy gracioso. No es sólo entretenimiento bobo o romance escapista, hay algo más trágico y humano en ello, y a pesar de todo puede tener un lado alegre y tener esperanza y ser optimista''. mencionó.En cuanto a su antigua vida de, Harington dijo que no se ha acabado por completo.Señaló que planea ver la precuela de HBO,, que se desarrolla 300 años antes de, cuando se estrene en enero."Está siendo escrita y producida y dirigida por un muy buen amigo mío, Miguel (Sapochnik), quien me dirigió en laoriginal'', dijo. "Podría ser difícil de ver, sabes, creo que hay demasiadas cosas ligadas a ello que me podrían parecer difíciles, pero me gustaría verlo y apoyarlo y apoyar su trabajo y les deseo lo mejor''.