La educación en la pandemia

Tenía 8 años. Acostumbrábamos a comer en familia, mi tío, el esposo de la hermana de mi papá, había estado "malito", ese había sido el mensaje, tenía varias semanas que íbamos a comer y no lo veíamos. Ese sábado era especial, jugaban los Rayados del Monterrey del cual era él un gran aficionado, contra mis Pumas de la UNAM. Ese día seguro iba a ver a mi tío, era un momento esperado por mí. Entré a su recámara a la hora del juego, eso no estaba permitido, pero era el momento para estar con él. La imagen fue impactante, demacrado, delgado y gris; tenía leucemia y falleció a los pocos días de haberlo visto.



Mi padre, médico, mi primer mentor, y el motivo más grande que me llevó a estudiar medicina se sentó conmigo ese día y me explicó con calma lo que nadie quería que escuchara, en la vida uno puede enfermar y puede morir. Después de ese día, vi la vida diferente, no me quitaron mi niñez, pero me volví consciente del valor de la salud y del miedo a enfermar y morir.



En esta pandemia por Covid-19, hemos mantenido a los niños en una burbuja. Soy padre de dos grandes mujeres que de pequeñas quería proteger hasta del aire. Se entiende que por lo que hemos vivido en estos meses nos asuste el que nuestros hijos pudieran sufrir, enfermar y por supuesto morir. En ese afán de protección a veces solo hemos dado órdenes de lo que no pueden hacer, excluyéndolos del hoy. Sentimos que mientras menos saben, menos se angustian y menos sufren. He tenido la oportunidad de platicar con varios niños y sus mayores inquietudes son ¿cuándo va acabar esto? y ¿qué puedo hacer para que termine? Les decimos no a todo lo que les puede poner en riesgo, pero no les explicamos cómo evitarlo.



Necesitamos hacerlos proactivos ante la enfermedad, que sepan lo que está sucediendo en el mundo, que puedan aprender a llevar las medidas preventivas que muchos de nosotros los adultos nos negamos a llevar a cabo. Eventualmente los niños tendrán que vacunarse, pero cómo lo van a hacer si escuchan a tantas variantes humanas criticando el mayor beneficio científico de la medicina, las vacunas. Polio, difteria, rubéola, viruela, sarampión, hepatitis entre otras enfermedades virales aumentaban la mortalidad infantil y provocaban que muchas familias de 8 hijos acabaran siendo de 6. La mortalidad infantil disminuyó en los últimos años gracias a las vacunas.



Los niños van a vivir esta epidemia por algunos meses más, enseñémosles a cuidarse y no a esconderse. Podemos poner el ejemplo, poniéndonos el cubrebocas, evitando reuniones en espacios cerrados, ventilando las áreas de convivencia. Entonces ellos sabrán cómo pueden ayudar a que esta pesadilla termine. No se trata de arriesgar su vida, eso nunca, pero no podemos evitar el riesgo, porque siempre habrá peligros que quisiéramos evitar y que irremediablemente llegarán.



Los niños regresarán a clases eventualmente, no deben de hacerlo por decreto, se debe evaluar que las circunstancias lo hagan más seguro, cuando haya menos contagios, más vacunados, mejores protocolos y sobre todo cuando los maestros y los padres de familia estén bien informados sobre cómo ayudarlos y enseñarles a que ellos se sepan cuidar. Es tiempo de entrenarlos para enfrentar la enfermedad con los riesgos inherentes a un virus que no se irá.



Fui maestro por 24 años, vi el miedo en los ojos de mis alumnos cuando esto empezó, pero gracias a que ellos lo supieron enfrentar hay mucha gente que ha seguido viva a pesar de haber estado gravemente enferma. Muchos de ellos apenas nacían cuando yo ya daba clases, crecieron creyendo en hacer una diferencia en este mundo y lo están logrando. Hagamos que los niños que serán los que enfrenten los riesgos del futuro lo hagan con inteligencia y con responsabilidad.





