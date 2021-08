La Gusana Ciega está lista para 'empezar de cero'

03 min 00 seg

Fernanda Palacios

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Tras haber tenido que posponer su show de julio en la CDMX debido a que su vocalista, Daniel Gutiérrez, enfermó de Covid-19, La Gusana Ciega se reencontrará con sus seguidores este 11 de agosto."Ya está del otro lado, tuvo su proceso de la infección normal, pero después tuvo esta inflamación en los pulmones, que fueron las secuelas que le dejó, y con eso ha batallado, porque tose y se siente cansado y por eso tiene que hacer rehabilitación, pero está bien."Lo vemos casi siempre en reuniones por Zoom y lo vemos muy bien, ya está pudiendo cantar, entonces ahí va. El show sigue en pie con toda esta expectativa de que va a estar muy padre porque viene de mucha emoción acumulada de parte de la banda y de los fans y esos reencuentros siempre se ponen buenísimos", compartió Luis Ernesto Martínez, "Lu", bajista del grupo.La agrupación mexicana planea una presentación inolvidable desde el Autódromo Hermanos Rodríguez , donde interpretarán para el público en palcos temas clásicos de sus más de 25 años de trayectoria.Pero también darán un adelanto de lo que han estado preparando al tocar por primera vez el sencillo "Empezar de Cero" , el cual estrenarán este viernes en plataformas digitales."La canción viene de esa sensación de cuando las cosas no están saliendo como tú quisieras y no puedes hacer nada. En un momento así yo creo que todos hemos querido volver a empezar, resetearnos y la canción habla de eso."Es de los primeros temas que sobresalió de una lista de ideas que teníamos, el que estaba más cerca de estar acabado, más redondo; justo con la letra queríamos hacer algo, en una primera intención, de algo que nos diera una luz en todo el proceso de la pandemia y dejar fluir lo que nuestros corazones estaban sintiendo en ese momento", contó el bajista.El sencillo formará parte de su próximo álbum,, que esperan lanzar en enero del siguiente año e incluirá entre nueve y 12 canciones.Este material mostrará una cara y sonido nuevo de la banda, pues pese a las adversidades, personal y profesionalmente están viviendo su mejor momento, aseguran."Creo que estamos viviendo una cosa muy bonita como banda que yo no creí que fuera posible. Estamos en un momento bien padre y hasta cursi donde hay una armonía y entendimiento muy padre."Si tenemos ideas las decimos y las discutimos, pero desde un conflicto creativo. Ya no es una cuestión personal donde siento que si doy un poquito voy a perder lo que tengo, está mucho más maduro todo", destacó el músico.