La moda del vintage



La ropa y los accesorios no tienen que ser nuevos para estar a la moda. De hecho, desde hace algunos años, las prendas vintage o de segunda mano se han vuelto un must para las fashionistas, quienes son especialistas en encontrar tesoros escondidos.



Esta forma de comprar no sólo ha traído de vuelta las tendencias de años anteriores, sino que además es una forma de consumir sustentable y que ayuda al planeta.



Descubre qué objetos pre-loved se han convertido en los favoritos de estas amantes de la moda y cómo fue que dieron con ellos.