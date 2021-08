La que ríe al último...

02 min 30 seg

Selene Velasco y Alejandro León

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Mauricio Toledo ya no estaba en México cuando, a las 11:59 horas del martes, subió a su cuenta de Twitter un mensaje de defensa de dos cuartillas, previo al juicio de desafuero que se le avecinaba.Sin nombres, acusó una persecución política de quienes ostentan el poder en la Ciudad de México... y pidió a sus compañeros legisladores que votaran en contra de quitarle la protección parlamentaria."Es que me da risa, la verdad", respondió ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando en su conferencia matutina le preguntaron sobre los señalamientos."Yo creo que es un personaje del pasado, que todo mundo sabe cómo actuaba".La Mandataria aseguró que la información sobre el posible enriquecimiento ilícito es vasta. De entrada, fue suficiente para que ayer el Congreso diera luz verde al desafuero. Sin embargo, el proceso no será rápido, pues ayer se informó que el legislador tomó un avión a Chile desde el 26 de julio."Me extraña, la verdad, que ahora anda en todos los medios de comunicación presentándose como víctima", agregó.Desde que fue Delegado en Coyoacán, Toledo comenzó a acumular acusaciones, pero ante cada señalamiento encontraba arropo... y una forma de esquivarlo. Así fue mientras el PRD era el partido dominante en la Capital del País.En 2018, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que tuvo a su servicio a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), dependencia que alteró una averiguación previa para poder acusar de robo a Alejandro Robles, ex diputado que rivalizó con Toledo y quien al final tuvo que pedir asilo político en Canadá."Lo veo libre y libre de culpa, jugando a la democracia, y mientras él goce de cabal impunidad va a seguir haciendo y deshaciendo", dijo Robles a REFORMA en febrero del 2019, días después de que la ahora Fiscalía anunció que indagaría a los ex funcionarios que permitieron la falsificación.Cobro de diezmo a comerciantes, extorsión a empresarios, movilización de funcionarios para reventar mítines de políticos contrarios -Sheinbaum padeció esto último en 2018, cuando era candidata a la Jefatura de Gobierno-. La lista de agravios era nutrida, pero fue el enriquecimiento ilícito el que prosperó.