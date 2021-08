La reforma electoral la voy a enviar yo.- AMLO

01 min 00 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:11 hrs.

Luego que Ricardo Monreal anunciara anoche que prepara la reforma electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él la presentará y contará con ayuda de "expertos" para la elaboración de la iniciativa antes de enviarla al Congreso."Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, va a ser integral. Vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no hay obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados."Como tengo esa facultad, también como otros y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben el porqué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos", comentó López Obrador en conferencia.Anoche, el coordinador de los senadores de Morena presumía que prepara una reforma electoral para remover a todos los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)."Es una reforma muy ambiciosa en materia políticaelectoral (...) una reforma de fondo que estoy esperando el momento oportuno para presentarla", informó anoche Monreal.Esta propuesta plantea reducir de 11 a 7 los integrantes del INE y recortar de 7 a 5 los Magistrados electorales.También, busca la eliminación de los Organismos Públicos Locales en los estados (OPLES) y trasladar sus funciones al INE. Además, busca recortar el número de diputados de 500 a 400, y de senadores de 128 a 96.Sin embargo, esta mañana en Palacio Nacional, el Presidente dijo que primero irá analizando la elaboración del proyecto con sus "expertos"."Me corresponde (a mí elaborar la iniciativa), pero yo voy a pedir que ciudadanos y también servidores públicos trabajen en la elaboración del proyecto y lo vamos a ir analizando, revisando; se va a dar a conocer al pueblo antes de que yo lo envíe formalmente al Congreso. Ese va a hacer el procedimiento que vamos a llevar a cabo", aseveró."Entonces voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esa materia, a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos".López Obrador dijo que es necesaria la reforma electoral para decir "basta" a los fraudes electorales y con ello terminar con la simulación en el INE y en el TEPJF."Entonces, sí necesitamos una reforma electoral a fondo. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral; entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros, Magistrados, falsarios, que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales, demócratas auténticos", finalizó.