La reforma electoral que viene

Eduardo R. Huchim

en REFORMA

Apropósito de la reforma electoral anunciada por varios personajes de la 4T, lo primero que debe decirse es que la autonomía del instituto que organiza los comicios en México debe preservarse. El temor de ciertos sectores de que esta organización vuelva a la Secretaría de Gobernación no aparece en el horizonte y es racional que así sea, porque así conviene a la nación, incluidos todos -todos- los partidos políticos.



Devolver los comicios a la esfera gubernamental parece inimaginable y sería un dislate mayúsculo porque, por ese solo hecho, se les quitaría toda credibilidad a las elecciones. Tal regresión sería perjudicial incluso para quienes hoy ostentan el poder, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, quien durante décadas sufrió defraudaciones comiciales que explican su animosidad respecto de las autoridades actuales. Morena terminaría siendo víctima de sí mismo porque, quiérase o no, en algún momento futuro será oposición.



Un análisis somero de cara a una reforma político-electoral permite visualizar, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes tres puntos:



Uno. En todas las pasadas reformas electorales importantes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ha sido renovado en forma total o parcial, independientemente de si sus integrantes habían cumplido o no los respectivos periodos para los que fueron electos. Ninguno ha quedado como estaba.



Conforme a las prácticas políticas de este país, no es extraño que los partidos hayan acordado esa renovación, si bien la reestructuración ahora vislumbrada tiene la particularidad de que el presidente de la República ha criticado duramente a los consejeros y magistrados electorales.



Dos. El actual Consejo General del INE está dominado por los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ya sin el contrapeso que representó en lo pasado el grupo encabezado por el ex consejero Marco Antonio Baños, quien dejó el INE al concluir su periodo.



En ese dominio participa, en lo operativo, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo y secretario del Consejo General. No tiene derecho a voto, pero esto no le quita fuerza ni influencia. Es tan poderoso que el presidente del INE, Córdova, maniobró y logró su ratificación en febrero de 2020, antes de que concluyera su periodo. Córdova no quiso esperar la incorporación de cuatro nuevos consejeros, que llegaron en abril, y violentó la normatividad, la cual sólo prevé designación anticipada cuando se da alguno de cuatro supuestos: conclusión del periodo, muerte, renuncia o destitución.



Tres. El INE es un órgano obeso y gran devorador de presupuesto. Recientemente, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, la Cámara de Diputados le ha reducido su proyecto de presupuesto en algunos cientos de millones de pesos, que han sido reclamados airadamente, sobre todo por Córdova y Murayama.



A pesar de los recortes, su presupuesto sigue siendo sumamente elevado y su plantilla de personal, también: cerca de 20 mil trabajadores. Un ejemplo del descomunal presupuesto del INE ocurrió en 2020, cuando ejerció 11,422 millones (sin incluir el financiamiento a partidos) en un año en el que no hubo comicios federales ni de gobernador y sólo dos locales, de diputados y ediles. Casi mil millones al mes en esas circunstancias es claramente un exceso.



Conclusión: la autonomía del INE -que es mucho más que dos consejeros ahítos de soberbia- debe preservarse, pero su obesidad en personal y consumo de dinero público clama por ser revisada a la baja, con pleno respeto desde luego a derechos laborales.



No debieran preocupar los excesos retóricos de algunos dirigentes de Morena porque sus curules y escaños no le alcanzan al partido en el poder para materializar por sí mismo, ni con los votos de sus aliados, las reformas constitucionales necesarias para lograr transformaciones profundas en cualquier rubro. Esto es una mala noticia para las pretensiones autoritarias, pero es una buena nueva para la democracia y el espíritu parlamentario cuya esencia son el debate y la concertación, en la que todos ceden algo en aras del consenso.



En los propósitos de la 4T, verbalizados por AMLO y escritos por su lado por el senador Ricardo Monreal en un anteproyecto, está la reducción del número de legisladores federales, pero la amplitud de este tema reclama un abordaje posterior.





Periodista, escritor y, entre 1999 y 2006, miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Entre sus libros figuran El sistema se cae (Grijalbo, 1996), Las conjuras (novela, Grijalbo, 1997), Las nuevas elecciones (Plaza y Janés, 1997), Medios de comunicación (Santillana, 2002) y Qué pex con el voto (Terracota, 2006).