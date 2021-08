Lanza Daniel Suárez guiño a IndyCar

Enrique Cavazos

Hora de publicación: 13:15 hrs.

El regio Daniel Suárez no ve con malos ojos probar en un futuro un auto de IndyCar.El piloto del serial Nascar estuvo presente en el Big Machine GP, carrera de la Indy, aprovechando que en el circuito de Indianápolis se correrán ambos campeonatos el mismo fin de semana."Ojalá (correr en IndyCar), sería muy divertido, estoy muy celoso y feliz viendo a Jimmie Johnson hacerlo porque es algo muy parecido y diferente al mismo tiempo (a Nascar) y estoy aprendiendo mucho", dijo Dani, quien en el 2016 fue campeón de la Xfinity Series."Obviamente mi vida y mi enfoque está en Nascar, pero nunca digas nunca".Antes del arranque de la decimosegunda carrera de la campaña de Indy y mientras atendía una entrevista, Suárez saludó a su paisano Patricio O'Ward, quien arrancó desde la primera posición en la prueba.Este domingo Daniel disputará a las 8 de la mañana la calificación para la Verizon 200 at the Brickyard, que se correrá a las 12 del mediodía, ambos horarios en tiempo del centro de México.