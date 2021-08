Las personas, eje de la transformación cultural

"Si realmente somos un gran lugar para trabajar es porque contamos con grandes personas. Hoy nos sentimos orgullosos con este reconocimiento, pero no nos conformamos, queremos seguir aprendiendo y mejorando juntos. Solo así podemos marcar la diferencia." Mario Rovirosa CEO de Ferrer Dato sobresaliente 87% de las personas que trabajan en Ferrer México creen que la compañía es un excelente lugar para trabajar. Valores que enriquecen a las personas Ferrer tiene cuatro valores que busca que sus colaboradores los vivan dentro de la empresa y los repliquen afuera, pues resumen lo que un ser humano busca: Humildad Optimismo Empatía Inquietud

¿Y en la oficina de Ferrer en México?

Después de un diagnóstico de cultura organizacional, resultado de la aplicación de un cuestionario a sus colaboradores, el laboratorio farmacéutico Ferrer obtuvo la certificación por parte de Great Place to Work, consultoría líder en la identificación y certificación de excelentes lugares para trabajar.Tres de las 19 filiales de este laboratorio, cuya casa matriz está en Barcelona, decidieron someterse a esta evaluación: España, Portugal y México. Con esta certificación Ferrer acredita que es una compañía con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener a los mejores profesionales.De los resultados de la encuesta se desprende la especial valoración que las personas que trabajan en Ferrer hacen de la ética y la transparencia de la compañía, el orgullo de pertenencia generado por su contribución a la sociedad y el trato justo, independiente de la edad, la raza, el sexo o la orientación sexual.Actualmente, Ferrer tiene una plantilla con 46 por ciento de mujeres y paridad de género en su Comité de Dirección. También destaca la valoración de Ferrer como una empresa acogedora, donde la colaboración y la inclusión prevalecen.Uno de los principales motores de cambio impulsado en los últimos años ha sido la construcción de una cultura de confianza que promueve la sostenibilidad de la compañía y el bienestar del equipo. Las personas están en el centro y la apuesta por el talento y su desarrollo es una prioridad estratégica, que viene de la mano del fomento de la transversalidad y la toma de decisiones basadas en datos.Esta transformación cultural tiene como objetivo promover el compromiso y empoderamiento de los profesionales para generar un impacto positivo en la sociedad.Para Mario Rovirosa, CEO de Ferrer, esta certificación supone un reconocimiento muy merecido al esfuerzo y el compromiso que han demostrado todas las personas de Ferrer para transformarse en una empresa cada vez más abierta, respetuosa y equitativa.La apuesta de la compañía por la transformación cultural, la ética y la transparencia, así como un alto orgullo de pertenencia por su contribución a la sociedad, son algunas de las cuestiones más valoradas por sus colaboradores. Asimismo, escuchar la voz del equipo ha sido clave para conseguir la certificación Great Place to Work.Jorge Alberto Candia León, director general de Ferrer México, señala que trabajan en tres ejes de su transformación cultural: el primero son las personas, el segundo es la equidad social y el tercero es la sustentabilidad, tanto financiera como ambiental; pues les interesa en Ferrer cómo le van a dejar el planeta a las futuras generaciones, por eso es importante disminuir la huella de carbono.Destaca que esta estrategia brinda varias ventajas. Para la empresa la retención del talento interno y atracción del talento externo; para los colaboradores es tener un ambiente de trabajo de igualdad de oportunidades de camaradería, independiente a la compensación económica.Por su parte, María del Pilar Du Solier Grinda, Directora de People -nombre que tiene el área que en la mayoría de las empresas se conoce como Recursos Humanos-, comenta que el ADN de Ferrer está marcado por el binomio confianza y responsabilidad, que lo viven en el día a día."Nos da la confianza de que tenemos la capacidad, experiencia y conocimiento, y al mismo tiempo confía en nosotros dándonos esquemas flexibles, la libertad de proponer, de hacer mejoras. Por el lado de la responsabilidad, cada colaborador también tiene que ser muy profesional y comprometido, porque así como tiene la confianza, tiene que demostrar con esa profesionalidad, que está respondiendo a los retos.Ambos directivos coinciden en que la empresa decidió evaluarse en Great Place to Work, no para colgar una distinción en la pared sino para saber cómo seguir mejorando como organización y ayudar a sus colaboradores. Por ello han comenzado una serie de workshops y sesiones en los que revisan cada resultado obtenido y establecen planes de acción. Esto se suma a otros muchos programas para que la mejora sea una realidad.Un ejemplo del compromiso de Ferrer con sus colaboradores es el apoyo que les ha dado durante la pandemia a nivel mundial. Además de brindarles las herramientas y un kit de acompañamiento para trabajar desde casa, crearon el programa de bienestar "Wellness Ferrer" y otro de apoyo telefónico, donde podían consultar a expertos nutricionales, psicólogos y abogados para resolver temas laborales, personales y recibir apoyo.Este acompañamiento no es solo por la contingencia por parte de Ferrer; es permanente con sus colaboradores y se extiende a su familia. "Nos interesa todo el contexto de las personas. No solo son bonitas palabras o intenciones, las llevamos a la práctica, porque esta es una empresa que pone en primer lugar a las personas", concluyen los directivos.