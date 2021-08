Lastima al mundo "liderazgo" que EU planea renovar

05 min 00 seg

Por Zhong Sheng, Diario del Pueblo

Hora de publicación: 13:54 hrs.

A diferencia de su predecesor, que con frecuencia retiraba a Estados Unidos de las organizaciones y tratados internacionales, la nueva administración de la Casa Blanca ha estado declarando que "Estados Unidos ha vuelto" desde que comenzó la legislatura, prometiendo "renovar el liderazgo estadounidense".Sin embargo, la actitud hegemónica y arbitraria de Washington sobre el rastreo del origen del nuevo coronavirus, que aún se está propagando por todo el mundo, está decepcionando a más y más países y presenta una imagen más clara del llamado "liderazgo" que Estados Unidos está tratando de renovar.Para eludir las responsabilidades por el fracaso del control de la pandemia y desviar la insatisfacción de la gente con el pobre desempeño del gobierno en la solución de conflictos entre partidos, reducir la brecha social e impulsar la recuperación económica, la actual administración en la Casa Blanca acaba de regresar al antiguo camino de hegemonía perseguido por su predecesor.Para desacreditar y oprimir a China, Estados Unidos está formando camarillas y jugando al juego de la culpa. No muestra respeto por la ciencia y va en contra de la justicia. Los hechos prueban que el llamado "liderazgo" que Washington pretende renovar es simplemente un daño enorme a los esfuerzos globales contra la pandemia.Estados Unidos es la mayor fuerza que impulsa la politización del rastreo de origen del virus. Ha hecho todo lo posible en un intento por lograr sus objetivos políticos secretos. Durante el año pasado, el coronavirus mutó con frecuencia a medida que se extendía por todo el mundo, lo que ha provocado una demanda cada vez más fuerte de esfuerzos conjuntos para hacer frente a la pandemia.Sin embargo, al considerarse a sí mismo como la potencia científica más fuerte del mundo y a menudo enfatizando la importancia de la investigación, Estados Unidos siempre ha ignorado la ciencia y los hechos.EEUU ha llamado a sus aliados para presionar a la OMS sobre el rastreo del origen de la pandemia de Covid-19, ha pedido que sus departamentos de inteligencia rastreen los orígenes del virus y ha especulado repetidamente la llamada teoría de "la fuga del laboratorio", propagando descaradamente el virus político en la OMS y otros organismos internacionales.Las anteriores prácticas peligrosas de EEUU han provocado dudas y críticas. La revista Nature dijo que las demandas hostiles de una investigación sobre el Instituto de Virología de Wuhan serán contraproducentes, porque a menudo suenan como acusaciones.El epidemiólogo mexicano Gerardo Pérez también señaló que Estados Unidos ahora vuelve a plantear la cuestión del rastreo del origen del virus principalmente por intereses propios. Sin embargo, generar una búsqueda de culpables en este momento es realmente inútil, añadió.Los comentarios y prácticas erróneos de Washington sobre el rastreo del origen del virus revelan su mentalidad de suma cero y confrontación al tratar con los asuntos internacionales.La última administración de Estados Unidos abogó por "Estados Unidos primero" y retiró al país de múltiples organizaciones y tratados internacionales, además de intimidar constantemente a otros países con su hegemonía, lo que provocó una amplia oposición de la sociedad internacional.Para reconstruir su imagen, la actual administración está actuando como si se arrepintiera del pasado y pide multilateralismo y responsabilidad internacional. Sin embargo, todos todavía pueden ver que la política exterior de la actual administración de Estados Unidos es solo vino viejo en una botella nueva, sin importar lo mucho que los políticos estadounidenses estén tratando de venderlo.Para proteger la hegemonía estadounidense, la actual administración de la Casa Blanca también está pisoteando las reglas internacionales y destruyendo la cooperación internacional.El diario francés Les Echos dijo que las prioridades de Washington no son muy diferentes de las que tenían cuando Donald Trump estaba a cargo del país.Melvyn Krauss, profesor emérito de economía en la Universidad de Nueva York, señaló que la política exterior esbozada por el actual presidente de Estados Unidos no era tan diferente del credo de su predecesor "Estados Unidos primero", y la administración actual ha estado siguiendo una forma de política de "Estados Unidos primero" incluso en respuesta a la pandemia de coronavirus.En comparación con la última administración estadounidense, la actual obviamente ha gastado más energía en formar camarillas. Es más "hábil" y adepto a practicar el unilateralismo bajo la bandera del multilateralismo, siguiendo el principio de "Estados Unidos primero" con un disfraz más engañoso.Muchos políticos estadounidenses creen que ese falso multilateralismo podría engañar al mundo y renovar el "liderazgo" de Estados Unidos. ¡Qué ridículos son!En medio del desafío global de la pandemia de Covid-19, el liderazgo real está encarnado solo por los esfuerzos concretos para promover la solidaridad y la cooperación, en lugar del juego de culpas. Se basa en el respeto a la ciencia y los hechos, no en la manipulación política.En la carrera entre la humanidad y la pandemia de Covid-19, Washington ha ignorado la vida y la salud de las personas, ha priorizado su influencia internacional y ha oprimido a otros países. Tales prácticas ilícitas solo sirven para obstaculizar a Estados Unidos en su camino para renovar el llamado "liderazgo" y desencadenar más oposición.Joseph Sullivan, asesor principal del Grupo Lindsey, dijo en un artículo que publicó sobre política exterior que la Casa Blanca sigue persiguiendo los intereses de Estados Unidos de una manera que perjudica al resto del mundo.Los países importantes deben asumir sus responsabilidades cuando el mundo necesita con urgencia la solidaridad y la cooperación para superar las dificultades.Estados Unidos, adicto a los juegos de confrontación, se ha convertido en el mayor obstáculo para la solidaridad y la cooperación global. En el siglo XXI, cualquier país que se aferre a la mentalidad de la Guerra Fría, emplee enfoques obsoletos de la Guerra Fría o forme camarillas para oprimir a otros países solo será abandonado por los tiempos, y no hay posibilidad de que renueve su llamado "liderazgo".*Zhong Sheng es un seudónimo que se utiliza a menudo en Diario del Pueblo para expresar sus opiniones sobre política exterior y asuntos internacionales.