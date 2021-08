Le vetan el estadio al Niza tras invasión

Locura en el futbol de Francia



Payet se harta de que le arrojen cosas desde la tribuna, les devuelve los proyectiles y en respuesta los aficionados del Niza invaden la cancha y agreden a jugadores del Marsella.



El partido del próximo sábado, en el que Niza recibirá a Burdeos, se disputará sin aficionados en el graderío, como sanción tras los hechos de violencia que protagonizaron hinchas del club del sur de Francia en el encuentro anterior de la Ligue 1 ante Marsella.La Liga Francesa de Futbol indicó hoy en un comunicado que no se permitirá público en el encuentro que inicia a las 10:00 am (Tiempo del centro de México) en el estadio Allianz Riviera.Este castigo se anunció tras el caos en el encuentro dominical, que se suspendió cuando faltaban 15 minutos debido a que los ultras del Niza lanzaron objetos al volante Dimitri Payet e invadieron la cancha para golpear el resto de los jugadores del Marsella.Payet recibió un botellazo y se desplomó. Luego que otra botella cayó cerca de él, el mediocampista se levantó furioso y la arrojó de vuelta a los aficionados.Ello derivó en que un grupo significativo de ultras del Niza se metieran al campo.Varios seguidores se liaron a golpes contra jugadores y personal de los clubes, mientras los empleados de seguridad y la policía antimotines trataban de restablecer el orden.El partido se interrumpió casi 90 minutos, antes de que se diera la orden de reanudar. El Marsella se rehusó a ingresar en la cancha para terminar el encuentro cuando el Niza estaba arriba 1-0.La Liga francesa indicó que debatirá otras posibles sanciones en una audiencia prevista para el 8 de septiembre, con respecto al comportamiento de los aficionados de Niza y la invasión al campo, así como al comportamiento de jugadores en la cancha y el resultado del duelo."Antes de que tomemos una decisión, el resultado del encuentro no contará", informó la Liga.