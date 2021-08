Lesión impide a Thiem defender título en US Open

Dominic Thiem se coronó campeón en la pasada edición del US Open. Foto: AP

Reuters

Hora de publicación: 10:01 hrs.

El tenista austriaco Dominic Thiem no podrá defender su título en el US Open, ya que tuvo que retirarse del Gran Slam sobre cancha dura con una lesión de muñeca, dijo el miércoles el número seis del mundo.Thiem, quien sufrió la lesión en junio en el Abierto de Mallorca y se vio obligado a saltarse también el torneo sobre hierba de Wimbledon, dijo en Twitter que se perderá el resto de la temporada 2021."Durante los seis últimos meses he estado siguiendo el consejo médico, llevando una muñequera, haciendo ejercicio para mantenerme en forma (...) pero la semana pasada golpeé una bola durante el entrenamiento y empecé a sentir algo de dolor otra vez", dijo el tenista de 27 años."Tras algunas pruebas, (los médicos) dijeron que mi muñeca necesita más tiempo, así que todos acordamos ser conservadores y dar más tiempo a mi muñeca para que se recupere (...). Ha sido una decisión dura, pero sé que es lo que tengo que hacer", agregó.Se trata del segundo año consecutivo en que el campeón defensor de la corona en Flushing Meadows debe retirarse del torneo, después de que el español Rafael Nadal se saltó la edición de 2020 por preocupaciones sobre el coronavirus.El Abierto de Estados Unidos se celebrará entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre.