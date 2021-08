¿Liberar a América Móvil?

TELECOM Y SOCIEDAD / Clara Luz Álvarez

en REFORMA

3 min 30 seg

En diciembre de 2020 el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) -con el voto en contra del comisionado Arturo Robles- acordó permitirle a América Móvil, Telmex y Telcel, libertad tarifaria en determinados servicios en ciertas zonas geográficas de la República Mexicana. En particular se han unido múltiples voces en contra de lo realizado por el IFT por lo relativo al acceso indirecto al bucle local. ¿Puede el IFT flexibilizar medidas por zonas geográficas a América Móvil? Veamos.



Preponderancia. Tan infructuoso había sido el procedimiento para determinar dominantes en las telecomunicaciones desde fines del siglo pasado, que en 2013 en la reforma constitucional de telecomunicaciones se estableció que el IFT determinaría a los preponderantes cuando tuvieran una participación nacional en la prestación de los servicios mayor al 50% y se les impondrían medidas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión para evitar que se afectara la competencia y con ello a los usuarios, así como que se fijarían medidas para la desagregación efectiva de la red local de telecomunicaciones.



La Constitución dice además que las obligaciones impuestas a los preponderantes se extinguirán "una vez que existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate". Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que un preponderante dejará de serlo cuando el IFT determine que su participación nacional se redujo por debajo del 50%.



Medidas segmentadas. Ni la Constitución ni la ley son expresas en señalar si las medidas de preponderancia deben ser aplicables para toda la República Mexicana o si pueden segmentarse por zonas geográficas. Sin embargo, el marco jurídico de la preponderancia no puede leerse aisladamente, sino que exige considerar el mandato constitucional del IFT. Este es desarrollar de manera eficiente las telecomunicaciones, así como garantizar la competencia y la libre concurrencia, debiendo recordarse que nuestra Carta Magna señala a la competencia como una característica de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.



¿Justificación? No existen recetas únicas, ni mucho menos infalibles en cuanto a la manera de regular a los dominantes en las telecomunicaciones y en la radiodifusión. La experiencia de otros países es una referencia más, que no puede tomarse ciegamente, porque las condiciones de nuestro país son únicas. El IFT argumentó que la flexibilidad tarifaria a América Móvil en ciertos servicios (p. ej. acceso indirecto al bucle local) se justificaba para privilegiar la competencia en los municipios donde hubiera alta penetración de la banda ancha fija, 3 o más competidores y al menos uno de ellos con más del 20% del mercado, entre otros.



Sin embargo, la información pública del IFT no da cuenta de estudios minuciosos para demostrar que existirán beneficios para la competencia y para los usuarios con esta flexibilización. Tampoco la versión estenográfica de la sesión del Pleno aporta razones para disminuir las preocupaciones que se tienen. Por el contrario y lejos de las opiniones jurídicas respecto a si el IFT puede o no establecer medidas de preponderancia por zona geográfica, es sabido que en un mercado en competencia las empresas buscan las zonas donde habrá retornos a la inversión. Las ganancias en un mercado pueden utilizarse para explorar nuevos mercados.



La consulta pública del IFT mostró que las zonas geográficas que pudieran gozar de libertad tarifaria para América Móvil son justo donde los otros operadores tienen la mayor parte de sus accesos (Televisa 52.6%, Megacable 46.8% y TotalPlay 68.9%). ¿Qué impacto tendría la flexibilidad tarifaria sobre estos operadores? ¿Qué impacto tendrá en la inversión en infraestructura en zonas con baja penetración de servicios de banda ancha? ¿Qué se está haciendo para crear la competencia o para llevar banda ancha donde no la hay? ¿Se estará abriendo una puerta para relajar otras medidas de preponderancia?





claraluzalvarez@gmail.com



@claraluzalvarez



claraluzalvarez.org