Licitará IFT radio AM y FM a fin de mes

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 18:55 hrs.

La primera etapa para participar por una de las 319 frecuencias comerciales de radio AM y FM que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) licitará se realizará entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre.Los estados con más estaciones a licitar son Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Guerrero, los cuales concentran 81 de las 319 estaciones."El IFT pondrá a disposición una plataforma informática vía internet para el registro de las manifestaciones de interés y para la mayoría de las actividades de la licitación. El acceso a esta plataforma será a través del portal institucional www.ift.org.mx en la sección de la Licitación IFT-8", informó el regulador en un comunicado.Los valores mínimos de referencia de los lotes en la banda FM oscilan entre los 25 mil y 12.46 millones de pesos; mientras que en la banda AM van desde los 6 mil hasta los 4.76 millones de pesos.Con el objetivo de motivar la competencia y la mayor concurrencia posible, el Instituto dará incentivos del 15 por ciento a los nuevos competidores en radiodifusión y de 10 por ciento a los nuevos competidores en la banda AM o FM."Estos incentivos serán aplicables sobre el monto económico de las ofertas de los participantes. Adicionalmente, se considera un estímulo optativo del 5 por ciento sobre la oferta ganadora para promover la innovación para operar la estación de radio en formato híbrido analógico-digital", agregó el regulador.Con la licitación de estas estaciones se pretende ampliar la cobertura y diversidad de contenidos radiofónicos, promover la libertad de expresión y fortalecer las condiciones de competencia económica de la radiodifusión en diversas localidades.En noviembre pasado, el IFT anunció que, resultado de una consulta pública, se licitarían 319 estaciones de radio con fines comerciales en el segundo trimestre de 2021.El IFT realizó la consulta pública al considerar que las condiciones macroeconómicas podrían no ser propicias para la inversión en radiodifusión y los interesados potenciales no contarían con las condiciones necesarias e incentivos suficientes para participar en el proceso por el Covid-19.En 2017, se realizó la primera licitación de estaciones de radio FM y AM en la que los ofertantes podrían haber pagado hasta 2 mil 100 veces más el valor mínimo de referencia, de acuerdo con integrantes del Consejo Consultivo del órgano regulador.En su momento, Ernesto Flores-Roux, presidente del Consejo Consultivo del IFT, explicó que se debía revisar el modelo de licitación, pues era necesario verificar si hubo ofertantes que apostaron fuertes cantidades sólo para dejar fuera a algún competidor y al final no pagaron la cantidad ofrecida, pues preferían pagar la garantía de seriedad que es menor.