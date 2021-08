Llama Guaidó a lograr acuerdo en nueva negociación

Hora de publicación: 14:43 hrs.

El líder de la Oposición venezolana, Juan Guaidó, llamó este jueves a conseguir un acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro en la nueva ronda de negociaciones que se celebrarían en México.En un escueto mensaje en su cuenta de Twitter, que fue acompañado con un video, el opositor aseguró que era imperante lograr un acuerdo en Venezuela porque "la emergencia es insostenible y nuestra gente clama una solución"."Debemos hacer los esfuerzos para que el proceso de negociación que está por iniciar logre un Acuerdo, Venezuela lo necesita. Con condiciones para elecciones libres y justas y garantías para todos", escribió Guaidó, sin más detalles.Hoy, el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que México será la sede de las nuevas negociaciones para una salida a la crisis social y política en Venezuela. Según un reporte de Bloomberg, el diálogo iniciaría el próximo 13 de agosto en la Ciudad de México y se buscaría alcanzar un consenso para las elecciones regionales de diciembre."Me acaba de informar el Secretario de Relaciones, que a propuesta de Noruega, se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes", dijo López Obrador en su conferencia matutina."Son pláticas entre el Gobierno de Venezuela y la Oposición, ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí van a llevarse a cabo sus pláticas y nosotros ayudamos para que nuestro País sea la sede de estas conversaciones".Según Bloomberg, el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el Gobernador del estado de Miranda, Hector Rodríguez, negociarán a nombre de Maduro, mientras que la Oposición enviará al ex legislador y ex Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, junto con un representante de cada uno de los principales partidos, dijeron las personas que solicitaron no ser identificadas ya que el tema no se ha hecho público.En la reunión de agosto se firmaría un memorando para conversaciones más detalladas rumbo a acuerdos sobre las elecciones de Gobernadores y Alcaldes en Venezuela, dijo Bloomberg. Como mediadores participarían Noruega, que se fue anfitrión de las negociaciones en 2019, Rusia, Francia, Países Bajos y Argentina.