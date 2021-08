Llaman la atención medallistas infantiles

02 min 30 seg

Adrián Basilio

Notas Relacionadas Ganan niñas de 12 y 13 años preseas en skate de JO

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La infancia se trepa al podio en Tokio.Los niños acapararon los reflectores de los Juegos Olímpicos no sólo por su edad, también por sus resultados en una competencia que en teoría es para deportistas mayores de edad.Aunque ya se habían presentado casos de participantes muy jovencitos, principalmente en deportes de apreciación y estética como la gimnasia y los clavados, nunca antes competidores de entre 13 y 15 años robaron tanta cámara y se volvieron estrellas.Para participar en unos Olímpicos no existe una edad mínima general, aunque ciertos deportes consideran la fecha de nacimiento para la elegibilidad, como por ejemplo en gimnasia, donde los competidores deben tener 16 años como mínimo o el futbol que fija como máximo los 23 años.Un grupo de siete niños de que no superan los 15 años compitieron en la justa nipona y de ellos cinco subieron al podio de sus respectivas pruebas demostrando que la edad no es impedimento para conocer la gloria olímpica. De hecho la mayoría de estos medallistas son exponentes del deporte de patineta, que es de nueva inclusión en el programa olímpico.El aplazamiento de Tokio 2020 y la cancelación de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022, ambos por la pandemia por Covid-19, influyeron para que el Comité Olímpico Internacional (COI) abriera la puerta a más niños y adolescentes con un doble propósito: no dejarlos sin competir y al mismo tiempo refrescar el programa competitivo y atraer a público joven.Sin embargo, esta apertura para Tokio propiciará que el COI reevalúe tanto la edad mínima para asistir a unos Juegos de Verano como la continuidad de los Olímpicos Juveniles, los cuales se crearon justamente para convocar a deportistas menores edad que se enfrenten en igualdad de condiciones.Nombre (País) / Edad / Deporte / ResultadoHongchan Quan (Chn) / 14 años 130 días / Clavados / Oro en plataformaMomiji Nishiya (Jap) / 13 años 330 días / Patineta / Oro en modalidad streetRayssa Leal (Bra) / 13 años 176 días / Patineta / Plata en modalidad streetKokona Hiraki (Jap) / 12 años 11 meses / Patineta / Plata en modalidad parkSky Brown (GB) / 13 años 19 días / Patineta / Bronce en modalidad ParkHend Zaza (Sir) / 12 años 200 días / Tenis de mesa / Eliminada en primera rondaSummer McIntosh (Can) / 14 años 11 meses / Natación / 4 en 400 libres y 4 en el relevo 4x200