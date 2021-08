Llega Messi a París con su ángel de la guarda

Joani Cruz

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La carrera de Lionel Messi, ya sea en Barcelona o París, no se podría contar sin Pepe Costa.Se trata de un ex futbolista español, defensa central que nació en La Masía y que tiempo después, ya retirado, volvió al club de la mano del entonces vicepresidente Sandro Rosell, en 2003, como encargado del departamento de Atención al Jugador.En aquel puesto, el "Conseguidor", como le llamaban, tenía la tarea principal de ayudarle y facilitarle la vida a los futbolistas en temas administrativos y extracancha para que estos se concentraran únicamente en el balón.Con el tiempo y el crecimiento meteórico de Messi en el conjunto blaugrana, Costa recibió la orden de actuar como la sombra del argentino, seguir sus pasos y no solo asegurarse de que nada le faltara a él, sino también que su familia estuviera blindada.La cercanía entre ambos les llevó a ser mejores amigos. De hecho, Costa pertenece al circulo más cercano de Messi, ese que comparte con las familias de Luis Suárez, Cesc Fábregas y Jordi Alba.Cuentan que alguna vez el Barsa intentó prescindir de los servicios de Pepe, pero Messi intervino a su favor para que no perdiera el empleo.La relación avanzó a tal grado que Costa pasó a ser asesor y gestor en la carrera profesional de Messi, siempre el enlace principal entre el argentino y el club.Todos en el Barsa querían a un Pepe Costa en su vida, por ello Neymar hizo todo lo posible para que Álvaro, hijo de Pepe, le acompañara en su travesía por el PSG, donde hoy en día se mantienen inseparables.En cada viaje o evento comercial, se le ve a Pepe Costa centímetros atrás de Leo, siempre charlando o bromeando, infaltable en su vida, tanto como Antonella, Thiago, Mateo y Ciro.El pasado 30 de junio culminó el contrato de Messi con el Barcelona y también el de Pepe Costa. La vida se acomodó de nuevo para que ambos se mantengan juntos, esta vez en el todopoderoso PSG.